Giá đồng neo gần đỉnh hai tuần, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng giảm 0,3% xuống còn 14.430 USD/tấn vào lúc 10h39 thứ Tư (ngày 28/10) theo giờ địa phương. Động thái này diễn ra trước thềm cuộc họp chính sách của Fed, khi giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới về triển vọng kinh tế và lạm phát Mỹ.

Thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này, nhưng đã tính đến khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 12. Nếu chi phí vay vốn tăng, nhu cầu kim loại có thể chịu sức ép, qua đó hạn chế đà tăng giá.

Từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng khoảng 16%, một phần nhờ nguồn cung thắt chặt khi lượng lớn kim loại được chuyển sang Mỹ trước lo ngại về thuế nhập khẩu. Hôm thứ Tư, một chỉ báo quan trọng trên LME tăng mạnh, cho thấy áp lực thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn ngày càng lớn.

Công ty môi giới Chaos Ternary Futures Co. của Trung Quốc nhận định, chính sách thuế quan của Mỹ đối với đồng tinh luyện có thể gây biến động đáng kể trên thị trường trong những tháng cuối năm. Theo công ty này, việc triển khai các biện pháp thuế sẽ là yếu tố quan trọng định hình xu hướng giá đồng.

Ở các kim loại cơ bản khác, giá niken và kẽm cùng tăng khoảng 0,8%, trong khi chì và thiếc giảm. Giá nhôm gần như đi ngang.

Sự cố kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trên LME. Sàn này thông báo lùi một ngày thời hạn thanh toán đối với các hợp đồng dự kiến đến hạn vào ngày 28/10, sau khi lỗi hệ thống khiến ngày thanh toán của một số giao dịch bị ghi nhận sai.

Trong bối cảnh đó, diễn biến lãi suất Mỹ, chính sách thuế quan và tình trạng nguồn cung sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hướng giá đồng trong thời gian tới.