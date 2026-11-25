Giá đồng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/11. Trong ảnh: Các cuộn đồng tại một cơ sở sản xuất công nghiệp. (Ảnh: The Korea Economic Daily).

Giá đồng mất hơn 15% kể từ đầu tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, giá đồng kỳ hạn tháng 12 trên sàn COMEX (Mỹ) giảm 4,7%, xuống 5,37 USD/pound, tương đương khoảng 11.839 USD/tấn.

Chỉ một phiên trước đó, giá kim loại này tăng 2,7%, ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 7/2026.

Tại Sở Giao dịch kim loại London (LME), giá đồng kỳ hạn 3 tháng giảm 5,05%, xuống 11.858,5 USD/tấn vào lúc 15h45 ngày 24/11 (giờ địa phương).

Theo dữ liệu giá tham chiếu LME do Westmetall tổng hợp, giá đồng kỳ hạn 3 tháng đã giảm hơn 15% kể từ đầu tháng 11, tương ứng mức giảm gần 2.200 USD/tấn.

Diễn biến tại thị trường Trung Quốc có phần khác biệt. Hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sở Giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) kết thúc phiên ban ngày 24/11 ở mức 95.050 nhân dân tệ/tấn, tăng nhẹ 0,01%.

THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

Diễn biến giá đồng trên sàn LME

Hợp đồng kỳ hạn 3 tháng | 02 - 24/11/2026

12.055

USD/tấn

↓ 15,36% So với đầu tháng

14.500 13.500 12.500 11.500 14.242 12.055 02/11: 14.242 USD/tấn 02/11: 14.242 03/11: 14.001 USD/tấn 03/11: 14.001 04/11: 14.095 USD/tấn 04/11: 14.095 05/11: 14.030 USD/tấn 05/11: 14.030 06/11: 13.780 USD/tấn 06/11: 13.780 09/11: 13.855 USD/tấn 09/11: 13.855 10/11: 13.830 USD/tấn 10/11: 13.830 11/11: 13.795 USD/tấn 11/11: 13.795 12/11: 13.655 USD/tấn 12/11: 13.655 13/11: 13.545 USD/tấn 13/11: 13.545 16/11: 13.305 USD/tấn 16/11: 13.305 17/11: 13.211 USD/tấn 17/11: 13.211 18/11: 12.773,5 USD/tấn 18/11: 12.773,5 19/11: 12.555 USD/tấn 19/11: 12.555 20/11: 12.237 USD/tấn 20/11: 12.237 23/11: 12.170 USD/tấn 23/11: 12.170 24/11: 12.055 USD/tấn 24/11: 12.055 02/11 04/11 06/11 10/11 12/11 16/11 18/11 20/11 24/11

Nguồn: Westmetall, giá tham chiếu LME. Đơn vị: USD/tấn

Không chỉ đồng, nhiều kim loại công nghiệp khác cũng ghi nhận mức giảm sâu tại London. Giá thiếc giảm 6,99%, nhôm giảm 3,12%, kẽm giảm 3,11% và nickel giảm 1,8%.

Thị trường kim loại công nghiệp chịu sức ép khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng nhu cầu nguyên liệu phục vụ các dự án trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện.

Đồng là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất dây dẫn, máy biến áp, hệ thống truyền tải điện và thiết bị làm mát tại các trung tâm dữ liệu. Kỳ vọng mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực này từng góp phần thúc đẩy đà tăng giá đồng trong những tháng trước.

SỞ GIAO DỊCH KIM LOẠI LONDON

Kim loại công nghiệp đồng loạt giảm giá

Phiên giao dịch ngày 24/11/2026

Thiếc

-6,99%

Đồng

-5,05%

Nhôm

-3,12%

Kẽm

-3,11%

Nickel

-1,80%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Nguồn: Fastmarkets, dữ liệu lúc 15h45 ngày 24/11/2026 (giờ London), so với giá đóng cửa phiên trước.

Tồn kho tăng, nguồn cung tại Trung Quốc vẫn hạn chế

Cùng với áp lực bán trên thị trường kỳ hạn, lượng đồng tồn kho tại các kho thuộc hệ thống LME tiếp tục tăng.

Tính đến ngày 24/11, lượng đồng tồn kho đạt 337.825 tấn, tăng 6.850 tấn so với phiên trước và tăng 44.050 tấn so với đầu tháng 11.

Một phần lượng đồng được tích trữ tại Mỹ trong những tháng trước đang quay trở lại thị trường quốc tế, góp phần cải thiện nguồn cung.

Tuy nhiên, thị trường đồng vật chất tại Trung Quốc vẫn ghi nhận tình trạng khan hiếm cục bộ. Mức phụ phí nhập khẩu đồng Yangshan, chỉ báo phản ánh nhu cầu nhập khẩu đồng tinh luyện của Trung Quốc, từng chạm mức 500 USD/tấn trong tuần trước, sau đó giảm về 450 USD/tấn.

Các chuyên gia phân tích của ING nhận định, đợt giảm giá đồng gần đây chủ yếu xuất phát từ biến động trên thị trường tài chính, trong khi nguồn cung vật chất tại một số thị trường vẫn hạn chế.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện, máy biến áp, linh kiện điện tử và thiết bị công nghiệp, việc giá đồng giảm sâu kể từ đầu tháng 11 tạo dư địa tiết giảm chi phí nguyên liệu nhập khẩu. Mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào giá trị hàng tồn kho, tỷ giá và điều khoản giá trong các hợp đồng cung ứng đã ký kết.