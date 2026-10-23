Giá đồng COMEX và LME đồng loạt giảm sau đồn đoán Mỹ có thể từ bỏ đề xuất áp thuế đối với đồng tinh luyện, tồn kho trên LME quay đầu tăng và tâm lý thận trọng xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, làn sóng giao dịch đón đầu thuế quan khởi nguồn từ tháng 2/2025, khi chính quyền Trump mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với các mặt hàng đồng nhập khẩu.

Kỳ vọng áp thuế đã tạo ra động lực tài chính mạnh mẽ, thúc đẩy giới thương nhân ồ ạt vận chuyển lượng lớn đồng cathode vào các kho chứa tại Mỹ. Hoạt động này khiến tồn kho trên Sở COMEX gia tăng đột biến hơn 800%, làm suy giảm nguồn cung tại phần còn lại của thế giới, đồng thời đẩy mức chênh lệch giá giữa COMEX và LME hồi tháng 7 lên tới gần 3.000 USD/tấn.

Tuy nhiên, khi chính sách được hoàn thiện vào tháng 7/2025, mức thuế 50% chỉ áp dụng đối với các sản phẩm đồng bán thành phẩm và một số mặt hàng công nghiệp sử dụng nhiều đồng, trong khi đồng tinh luyện được loại khỏi phạm vi áp thuế.

Giá đồng giảm mạnh khi tồn kho trên LME tăng. Ảnh: TL.

Sau đó, Mỹ tiếp tục xem xét khả năng áp thuế đối với đồng tinh luyện, với đề xuất mức thuế 15% từ năm 2027 và tăng lên 30% từ năm 2028. Tuy nhiên, đến tháng 10, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Chính sự bất định này khiến hoạt động tích trữ đồng tại Mỹ dần mất động lực khi chênh lệch giá COMEX-LME thu hẹp mạnh.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, thị trường hiện nay cũng ngày càng kỳ vọng chính quyền tổng thống Trump sẽ cân nhắc lại các biện pháp này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này đã khiến một phần của dòng giao dịch đón đầu thuế quan bị tháo gỡ, tạo áp lực lên giá đồng, khiến mức chênh lệch giữa COMEX và LME giảm mạnh.

Trên sàn LME, lượng đồng lưu trữ tại các kho của sở này ở Mỹ (chủ yếu tại New Orleans và Baltimore) đã tăng lên mức 169.475 tấn - mốc cao nhất kể từ tháng 4/2014, tương đương khoảng 62% tổng lượng tồn kho toàn hệ thống. Đáng chú ý, chỉ riêng trong phiên thứ Tư, sở này đã ghi nhận thêm 24.225 tấn đồng được chuyển vào kho New Orleans và 2.450 tấn vào kho Baltimore.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ tưởng chừng vững chắc khi một trung tâm dữ liệu hyperscale AI cần tới 50.000 tấn đồng, cao gấp nhiều lần mức 5.000 - 15.000 tấn truyền thống, hiện đang vấp phải cơn gió ngược từ chi phí vốn.

Mặt bằng lợi suất trái phiếu tăng cao đang đè nặng lên bảng cân đối kế toán của các công ty hạ tầng và phần cứng AI. Khi chi phí đi vay leo thang làm đội chi phí đảo nợ và xói mòn biên lợi nhuận, tốc độ giải ngân vốn đầu tư (CapEx) vào các hạ tầng ngốn nhiều đồng có nguy cơ chậm lại rõ rệt, khiến nhu cầu đối với kim loại này có nguy cơ bị suy giảm.

Trong quá khứ, làn sóng mở rộng hạ tầng viễn thông thời kỳ Dotcom từng tạo ra tiền lệ đáng chú ý khi hỗ trợ giá đồng tăng khoảng 54%, từ mức 1.344 USD/tấn năm 1999 lên 2.047 USD/tấn vào năm 2000. Tuy nhiên, khi chu kỳ đầu tư công nghệ suy giảm mạnh trong năm 2001, tốc độ tiêu thụ chậm lại đã kéo theo sự điều chỉnh đáng kể của giá kim loại này về lại vùng nền trước đó.

Ở chiều ngược lại, bức tranh nguồn cung tại Trung Quốc lại phát đi những tín hiệu nâng đỡ thị trường. Tính đến 30/9/2026, phí xử lý và tinh luyện (TC/RC) tinh quặng đồng nhập khẩu vào Trung Quốc rơi xuống mức âm -231,68 USD/tấn. Tình trạng âm phí kéo dài cộng hưởng với đà lao dốc của giá phụ phẩm axit sunfuric đã khiến các nhà máy luyện kim chịu mức lỗ ước tính lên tới 4.129 NDT/tấn quặng giao ngay trong tháng 9, buộc nhiều tổ hợp luyện kim phải lên kế hoạch cắt giảm công suất trong tháng 10 nhằm bảo toàn dòng tiền và hạn chế thua lỗ.