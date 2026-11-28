Đồng tấm tại kho của cơ sở sản xuất Rio Tinto Kennecott, Mỹ. Ảnh: KJZZ

Giá đồng đảo chiều sau đợt bán tháo

Trong phiên giao dịch ngày 27/11, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên LME có thời điểm vượt 12.600 USD/tấn. Theo Bloomberg, mức tăng 6,5% trong phiên là mạnh nhất kể từ ngày 29/1/2026.

Dữ liệu giá chính thức của LME ngày 27/11 ghi nhận đồng giao ngay ở mức 12.311,50 USD/tấn, tăng 2,9% so với ngày trước đó. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng đạt 12.330 USD/tấn, tăng gần 3,1%.

Tại thị trường Mỹ, giá đồng kỳ hạn tăng 3,4%, lên 5,517 USD/pound.

Sự phục hồi diễn ra trong bối cảnh dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ, giúp giảm bớt những lo ngại về triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu tiêu thụ kim loại công nghiệp. Hoạt động mua bù các vị thế bán cũng góp phần đẩy giá đồng tăng nhanh.

Trước đó, thị trường đồng trải qua đợt điều chỉnh mạnh. Theo Hiệp hội Đồng quốc tế tại Australia, trong tuần kết thúc ngày 20/11, giá đồng kỳ hạn tháng 12 trên COMEX giảm 9,9%, trong khi hợp đồng kỳ hạn 3 tháng trên LME mất 9%.

Đến ngày 25/11, giá đồng giao ngay theo công bố chính thức của LME giảm xuống còn 11.703 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Giá đồng LME kỳ hạn 3 tháng

12.330 ▲ 3,09%

USD/tấn | Ngày 27/11/2026

12.400 12.200 12.000 11.800 23/11: 12.170 USD/tấn 24/11: 12.055 USD/tấn 25/11: 11.758 USD/tấn 26/11: 11.960 USD/tấn 27/11: 12.330 USD/tấn 12.170 12.055 11.758 11.960 12.330 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11

Đơn vị: USD/tấn. Dữ liệu giá chính thức LME, tổng hợp từ Westmetall.

Tồn kho tiếp tục tăng

Mặc dù giá đồng phục hồi, diễn biến nguồn cung vẫn là yếu tố khiến giới đầu tư thận trọng.

Lượng đồng tồn kho tại các kho thuộc hệ thống LME ngày 27/11 đạt 338.325 tấn, tăng 400 tấn so với ngày trước đó và tăng 7.350 tấn so với đầu tuần.

Theo Reuters, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc trong tháng 10/2026 tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tốc độ tăng cao nhất trong 5 tháng. Các ngành điện tử và kim loại màu nằm trong nhóm có kết quả kinh doanh tích cực.

Đồng là nguyên liệu quan trọng đối với ngành sản xuất dây và cáp điện, thiết bị điện tử, máy biến áp, phương tiện giao thông sử dụng điện và hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Đối với doanh nghiệp sản xuất sử dụng đồng làm nguyên liệu đầu vào, biến động mạnh của giá kim loại này trong những phiên gần đây đặt ra yêu cầu kiểm soát chi phí thu mua và quản trị rủi ro giá đối với các hợp đồng cung ứng dài hạn.

Tính từ mức giá chính thức ngày 25/11 đến ngày 27/11, đồng kỳ hạn 3 tháng trên LME đã phục hồi gần 4,9%.