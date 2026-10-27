Gia đình Thương Tín làm điều đặc biệt nhân 1 năm ngày mất cố nghệ sĩ

Gần một năm sau khi nghệ sĩ Thương Tín qua đời, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết đã trao đổi với gia đình, đặc biệt là Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ để cùng tổ chức lễ tưởng niệm tại TP.HCM.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nam nhạc sĩ cho biết buổi lễ dự kiến diễn ra từ 18-21h ngày 25/11. Điểm nhấn của buổi lễ là tiết mục kịch tái hiện trích đoạn về nhân vật Sáu Tâm trong phim "Biệt động Sài Gòn". Đây là một trong những vai diễn tiêu biểu của Thương Tín, được khán giả nhớ đến bởi hình ảnh người chiến sĩ gan dạ, quyết đoán, mang nét ngang tàng, lãng tử.

Ngoài ra, khán giả cũng được xem lại những trích đoạn phim nổi tiếng có sự tham gia của cố nghệ sĩ. Không chỉ thế, phần phát biểu, giao lưu của gia đình đồng thời hé lộ những bí mật chưa biết về Thương Tín. Hoạt động đón khách bắt đầu từ 18h, gồm chụp ảnh, giao lưu với nghệ sĩ, diễn viên và gia đình Thương Tín. Chương trình dự kiến kéo dài đến 21h.

Lễ tưởng niệm Thương Tín dự kiến diễn ra cuối tháng 11.

Nghệ sĩ Thương Tín mất ngày 8/12/2025 tại quê nhà Phan Rang, ở tuổi 69. Lễ tưởng niệm dự kiến được tổ chức trước thời điểm tròn một năm ngày ông qua đời.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC, Chiến trường chia nửa vầng trăng,... "Cu li không bao giờ khóc", đóng cùng NSND Minh Châu, là bộ phim cuối cùng ông tham gia.

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn. Trước khi qua đời, Thương Tín chuyển về quê nhà Phan Rang sống tại cùng mẹ đẻ và được các em chăm sóc. Gần nửa năm sau sự ra đi của Thương Tín, mẹ đẻ ông cũng qua đời.

Phim xưa của Thương Tín.