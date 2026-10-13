Gia đình tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long không đồng ý bồi thường 1,5 tỷ đồng

Ngày 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010) tử vong ngày 4/9/2024.

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi có nhớ diễn biến vụ tai nạn hay không, bị cáo trả lời không. Khi được hỏi nạn nhân là người lớn hay trẻ nhỏ, ban đầu Trung trả lời là “người lớn”, sau đó nói lại là “nhỏ nhỏ”.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại cho biết gia đình rất đau đớn trước sự ra đi của Bảo Trân.

“Gia đình chúng tôi yêu cầu HĐXX xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật", đại diện gia đình bị hại trình bày.

Gia đình bị hại tại tòa.

Khi HĐXX hỏi về yêu cầu bồi thường dân sự, đại diện gia đình bị hại cho biết các khoản chi phí đã được kê khai và gửi cho luật sư. Gia đình đề nghị HĐXX xem xét những khoản chi phí hợp lý theo quy định.

Sau đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại nộp bản trình bày ý kiến liên quan đến yêu cầu bồi thường dân sự, với tổng số tiền hơn 1,585 tỷ đồng.

HĐXX công bố số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại tại tòa. Khi được hỏi xác nhận khoản tiền này, đại diện gia đình bị hại gật đầu đồng ý.

Đối với số tiền bồi thường hơn 1,585 tỷ đồng, HĐXX hỏi gia đình bị cáo Bảo Trung có đồng ý bồi thường hay không. Mẹ của bị cáo trả lời không đồng ý và đề nghị HĐXX xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Bảo Trung cũng nói không đồng ý bồi thường số tiền này.

Các nhân chứng kể lại diễn biến vụ tai nạn

Tại phiên tòa, HĐXX lấy lời khai của các nhân chứng, trong đó có những người bạn đi cùng Bảo Trân vào ngày xảy ra tai nạn.

Nhân chứng T.N.X.N. (bạn của Bảo Trân) cho biết, sau khi thấy bạn ngã, em xuống xe, vẫy tay ra hiệu cho tài xế xe tải.

Chiếc xe cán qua người Bảo Trân. Em N. cho biết đã kêu tài xế lùi xe để đưa bạn ra khỏi bánh xe nhưng người này vẫn ngồi trong xe.

“Khi mở cửa, chú tài xế la ‘con nít con nôi chạy xe làm báo người ta’”, nhân chứng N. khai trước tòa.

Hoảng sợ trước tình trạng của bạn, em N. khóc và kêu gọi những người xung quanh đến hỗ trợ đưa Bảo Trân ra ngoài. Sau khi bạn được đưa đi cấp cứu, em N. trở về nhà Bảo Trân để báo tin cho gia đình.

Bị cáo Bảo Trung tại toà

Một nhân chứng khác là L.M.N. (bạn của Bảo Trân) cũng thuật lại diễn biến vụ việc.

Theo lời khai của L.M.N., khi đang chạy xe trên đường, em nhìn thấy một xe tải đậu lấn sang làn đường đang lưu thông. Sau đó, Bảo Trân gặp tai nạn, bị xe tải cán qua người.

Hai em L.M.N. và T.N.X.N. đã kêu cứu, yêu cầu tài xế di chuyển xe tải để đưa Bảo Trân ra ngoài. Theo lời khai của nhân chứng, một lúc sau, khi có người đi đường đến yêu cầu, tài xế mới xuống xe.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về thời gian chờ đợi, L.M.N. cho biết phải khoảng 5-10 phút sau mới có người đến hỗ trợ và tài xế mới chịu xuống đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhân chứng Hồ Trung Sô cho biết đã cùng tài xế Trung bế em Bảo Trân đưa đi cấp cứu.

Ông Sô khai rằng, thời điểm xảy ra vụ việc, ông đi ngang qua đoạn đường và nghe các em học sinh la hét, báo có người nằm dưới gầm xe tải.

Ông dừng xe, yêu cầu tài xế xuống kiểm tra và đề nghị đưa nạn nhân đi cấp cứu vì đoạn đường vắng, ít phương tiện qua lại. Theo lời khai, ông cùng tài xế Trung đưa Bảo Trân đến cơ sở y tế cấp cứu nạn nhân.

Tại phiên tòa, mẹ của bị cáo Bảo Trung được hỏi về việc gia đình có đến thăm hỏi nhà nạn nhân sau vụ tai nạn hay không. Người mẹ khẳng định đã nhờ người quen đến nhà Bảo Trân liên hệ, thăm hỏi.