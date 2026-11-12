Gia đình sống thọ hiếm có: Chị cả 110 tuổi, 3 em trai lần lượt 100, 98, 91 tuổi

Ngày 5/11, cụ Trần Thục Quần, sinh năm 1916, được gia đình tổ chức sinh nhật lần thứ 110 tại nhà riêng ở thôn Hữu Minh, thị trấn Chu Pha, huyện Tỉnh Nghiên, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Buổi tiệc diễn ra giản dị nhưng ấm cúng với sự góp mặt của người thân, hàng xóm và đại diện chính quyền địa phương. Cụ đội mũ mừng thọ, ngồi giữa con cháu 5 thế hệ trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật và những lời chúc sức khỏe, trường thọ, trang 163 đưa tin.

Theo anh Hùng Binh, cháu nội cụ Trần, nếu tất cả con cháu trở về đông đủ, gia đình có thể phải chuẩn bị tới 10-20 mâm cỗ. Tuy nhiên, do nhiều người đi làm ăn xa nên những dịp mừng thọ thường chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình thân thiết.

Con cháu cùng người thân tề tựu trong ngày mừng thọ cụ bà 110 tuổi. Ảnh: 163

Điều đặc biệt là cụ Trần không phải người duy nhất trong nhà sống thọ. Ba người em trai của cụ hiện lần lượt 100, 98 và 91 tuổi. Con trai cả của cụ cũng đã ngoài 90, con gái 87 tuổi, hai người con trai còn lại đều ngoài 70. Gia đình hiện có 5 thế hệ cùng chung sống, trong đó thành viên nhỏ tuổi nhất mới hơn 6 tuổi.

Dù đã bước sang tuổi 110, cụ bà vẫn giữ được tinh thần khá minh mẫn và khả năng vận động nhất định. Theo người thân, cụ vẫn có thể tự bóc đậu, nhổ cỏ ven đường, thậm chí đi bộ từ nhà con trai út đến nhà các cháu.

Cụ có thị lực tương đối tốt, dù thính lực đã suy giảm. Gia đình cho biết, cụ chưa phát hiện mắc các bệnh phổ biến như cao huyết áp, tiểu đường. Khoảng năm 100 tuổi, cụ từng nhập viện điều trị thiếu máu nhưng sau đó hồi phục và không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Cụ không có chế độ ăn uống đặc biệt hay thực đơn được thiết kế riêng để kéo dài tuổi thọ. Cụ ăn uống cùng gia đình, thích ăn cay và đặc biệt yêu thích các món thịt gà, thịt vịt. Khi còn trẻ, cụ từng hút thuốc, uống rượu với lượng ít nhưng hiện đã bỏ hoàn toàn.

Người thân cho rằng một trong những yếu tố giúp cụ duy trì sức khỏe là tính cách vui vẻ, lạc quan. Cụ thường xuyên nở nụ cười, sống thoải mái, ít khi chấp nhặt hay phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Dù tuổi cao, cụ vẫn duy trì những hoạt động nhẹ nhàng phù hợp với khả năng.

Hiện cụ được hai người con trai luân phiên chăm sóc. Các thành viên trong gia đình cũng thường xuyên trò chuyện, động viên và đồng hành để cụ có cuộc sống tuổi già vui vẻ, an yên.

Lý giải hiện tượng nhiều người sống thọ trong cùng một gia đình, bác sĩ Trần Mai Quyên, Phó trưởng khoa Lão khoa, Bệnh viện Nhân dân thành phố Lạc Sơn, cho rằng yếu tố di truyền có thể đóng vai trò nhất định, ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính, khả năng chuyển hóa và chức năng cơ thể.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh không thể chỉ dựa vào một trường hợp để kết luận gen di truyền quyết định tuổi thọ. Sức khỏe và tuổi thọ còn chịu tác động của môi trường sống, chế độ dinh dưỡng, vận động, tâm lý, điều kiện y tế và sự hỗ trợ từ gia đình, xã hội.

Đặc biệt, sự hòa thuận trong gia đình và tình cảm của con cháu cũng có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi.

Chuyên gia lưu ý, trường hợp gia đình cụ Trần chỉ mang giá trị tham khảo, không nên xem một loại thực phẩm hay phương pháp dân gian nào là bí quyết trường thọ. Những thói quen sống lành mạnh và sự gắn kết tình cảm mới là nền tảng thiết thực giúp nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.