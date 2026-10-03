Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà

Meena và người thân của cô đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con trăn lưới dài 6 mét đang di chuyển trong ngôi nhà ngập nước của họ ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 26/9.

Đoạn clip cho thấy con trăn khổng lồ trườn qua tầng trệt bị ngập nước trong khi chủ nhà quan sát từ tầng 2. Sau đó, con bò sát được nhìn thấy di chuyển về phía không gian hẹp gần cửa trước khi biến mất khỏi tầm nhìn.

Meena cho biết sau đó cô đã gọi đội cứu hộ động vật để đưa con trăn ra khỏi nhà.

Con trăn dài 6 mét bò vào nhà dân. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Các nhân viên cứu hộ động vật đã đến nhà và bắt được con trăn khổng lồ trước khi mang nó đi. Không ai bị thương trong vụ việc.

Trăn lưới có nguồn gốc từ Nam và Đông Nam Á và thường được tìm thấy gần sông, suối và các vùng nước khác. Chúng là những vận động viên bơi lội xuất sắc và có thể di chuyển qua các khu vực ngập lụt. Loài trăn này không có nọc độc và thường rình mồi, bao gồm cả động vật có vú và chim.

Chúng cũng có thể sống gần khu dân cư và đôi khi được biết là vào nhà để tìm kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa Thái Lan (DDPM) cho biết hôm 27/9 rằng lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 174.000 gia đình trên khắp 25 tỉnh và toàn bộ 50 quận huyện ở Bangkok.