Gia đình Sean "Diddy" Combs lên tiếng về tin đồn

Theo Page Six, mới đây, những người thân của Sean "Diddy" Combs đã lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin nam rapper 56 tuổi bị một trùm ma túy tấn công, dẫn đến chấn thương ở đầu và phải nhập viện.

Trong chương trình The Breakfast Club phát sóng ngày 15/10, nhà báo Loren LoRosa cho biết cô đã trao đổi với một thành viên trong gia đình Diddy để làm rõ những thông tin đang lan truyền.

Theo Loren LoRosa, người thân của nam rapper khẳng định những thông tin về vụ ẩu đả là "hoàn toàn sai sự thật". "Không hề có bất kỳ cuộc ẩu đả nào xảy ra", nhà báo dẫn lại lời người thân của Diddy.

Người thân của nam rapper khẳng định những thông tin về vụ ẩu đả là "hoàn toàn sai sự thật".

Trước đó, Sean "Diddy" Combs được đưa đến bệnh viện vào ngày 10/10 sau khi bị chấn thương ở đầu trong thời gian thụ án tại nhà tù Fort Dix, bang New Jersey, Mỹ.

Ban đầu, Page Six đưa tin nam rapper bị thương do va đầu vào giường tầng. Tuy nhiên, TMZ sau đó cho rằng Diddy đã xảy ra xô xát với Christopher Coke - một trùm ma túy người Jamaica có biệt danh "Dudus".

Theo thông tin được TMZ đăng tải, vụ việc được cho là xảy ra trong khoảng thời gian Diddy được ra ngoài nghỉ ngơi hằng ngày.

Tuy nhiên, Loren LoRosa chỉ ra rằng nam rapper luôn có nhân viên giám sát khi rời khỏi Khu giam giữ đặc biệt (SHU). Ngoài ra, Diddy và Christopher Coke được bố trí tại hai khu vực hoàn toàn khác nhau trong nhà tù. Đây cũng là những lý do khiến gia đình nam rapper bác bỏ khả năng xảy ra vụ xô xát như thông tin trước đó.

Dù vậy, người thân của Diddy thừa nhận họ chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến chấn thương ở đầu của nam nghệ sĩ. Theo Loren LoRosa, gia đình cho biết họ "không chắc chắn 100%" về nguyên nhân khiến Diddy bị thương nhưng khẳng định sự việc không liên quan đến một vụ tấn công nghiêm trọng.

Đáng chú ý, nam rapper đã được đưa trở lại nhà tù ngay sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra tại bệnh viện. Loren LoRosa cũng tiết lộ gia đình Diddy không hài lòng khi thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và việc nhập viện của ông bị tiết lộ ra bên ngoài."Không ai đáng lẽ phải biết rằng ông ấy đã được đưa đến bệnh viện", nhà báo dẫn lời người thân của nam rapper.

Gia đình Diddy hiện không rõ nguồn gốc của những thông tin bị rò rỉ, nhưng mong muốn lên tiếng để tránh những hiểu lầm không đáng có. Trong chương trình, người dẫn Charlamagne Tha God cũng đưa ra suy đoán rằng có thể một người thuộc phía Diddy đã tiết lộ và khuếch đại câu chuyện nhằm tạo ấn tượng rằng nam rapper đang không được an toàn trong tù.

Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định cá nhân của người dẫn chương trình, chưa có bằng chứng xác nhận. Charlamagne Tha God đồng thời cho rằng Diddy nên giữ cuộc sống trong tù kín tiếng hơn, tập trung hoàn thành bản án trước khi trở về với gia đình.

Gia đình Diddy hiện không rõ nguồn gốc của những thông tin bị rò rỉ.

Trước đó, đại diện của Diddy từng chia sẻ với Page Six rằng họ không có cách nào xác minh độc lập thông tin về vụ ẩu đả, đồng thời nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu là sức khỏe và tình trạng hiện tại của nam rapper.

Đặc biệt, trong phản hồi gửi Page Six ngày 14/10, đại diện Cục Nhà tù Liên bang Mỹ khẳng định vụ xô xát giữa Diddy và Christopher Coke "không xảy ra".

Sean "Diddy" Combs hiện đang chấp hành bản án 50 tháng tù sau khi bị kết tội với hai cáo buộc liên quan đến hành vi vận chuyển người nhằm mục đích mại dâm vào năm 2025. Theo lịch trình mới nhất, nam rapper dự kiến được trả tự do vào ngày 2/3/2028, muộn hơn khoảng hai tháng so với thời điểm ban đầu.

Việc thay đổi ngày trả tự do được cho là liên quan đến những vi phạm nội quy trong tù, bao gồm các cáo buộc về xô xát và sử dụng điện thoại trái phép. Dù nguyên nhân chính xác dẫn đến chấn thương đầu của Diddy chưa được xác định, những phản hồi mới nhất từ gia đình và cơ quan quản lý nhà tù đã trực tiếp bác bỏ thông tin nam rapper bị trùm ma túy người Jamaica tấn công.