Gia đình Ryan Terry bị công kích sau Mr. Olympia 2026, Ali Bilal lên tiếng bảo vệ đối thủ

Theo Generation Iron ngày 7/10, Ryan Terry cho biết anh và vợ của mình là Amy đã nhận được rất nhiều tin nhắn xúc phạm sau khi giành chiến thắng. Vận động viên người Anh thừa nhận những lời lẽ nhắm vào gia đình khiến niềm vui sau chức vô địch phần nào bị ảnh hưởng.

Ryan Terry nhận nhiều lời công kích nhắm vào bản thân và gia đình sau Mr. Olympia 2026

Ryan Terry khẳng định mỗi khán giả đều có quyền không đồng tình với kết quả hoặc cách chấm điểm. Tuy nhiên, anh cho rằng sự bất mãn nên dừng lại ở những tranh luận liên quan đến chuyên môn, thay vì chuyển thành những lời công kích nhằm vào người thân.

Ali Bilal, một trong những đối thủ của Ryan Terry tại Olympia, cũng nhanh chóng lên tiếng trước làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Vận động viên người Pakistan khẳng định bản thân luôn dành sự tôn trọng cho Ryan Terry.

Ali Bilal khẳng định sự tôn trọng dành cho Ryan Terry

Không chỉ vậy, Ali Bilal đồng thời nhấn mạnh những cá nhân sử dụng lời lẽ xúc phạm hoặc tấn công các đối thủ khác không đại diện cho anh cũng như những giá trị mà bản thân theo đuổi. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về kết quả Olympia vẫn chưa hạ nhiệt.

Thành tích của Ryan Terry và vị trí của Ali Bilal tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng thể hình, đặc biệt xoay quanh tiêu chí đánh giá và thứ tự xếp hạng. Sự khác biệt trong quan điểm là điều khó tránh khỏi tại những cuộc thi thể hình đỉnh cao.

Khán giả có thể yêu thích vóc dáng của Ali Bilal, ủng hộ Ryan Terry hoặc đặt câu hỏi về cách ban giám khảo đánh giá từng vận động viên. Những cuộc tranh luận dựa trên chuyên môn cũng góp phần tạo nên sức hút cho Olympia.

Người hâm mộ có quyền nhận xét nhưng không được phép công kích đến cá nhân vận động viên

Dẫu vậy, việc không đồng tình với kết quả không đồng nghĩa với quyền xúc phạm vận động viên hay người thân của họ. Gia đình các VĐV không tham gia vào quá trình chấm điểm và cũng không có trách nhiệm trước kết quả cuộc thi.

Thông điệp từ Ali Bilal cho thấy sự cạnh tranh trên sân khấu có thể rất quyết liệt, nhưng sự tôn trọng giữa các VĐV vẫn cần được duy trì. Kết quả một cuộc thi có thể tạo ra những ý kiến trái chiều, song không nên trở thành lý do để những người ngoài cuộc phải hứng chịu sự công kích.