Gia đình Phật tử với tâm nguyện hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử VN - Ảnh: NVCC

"Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc là sự kiện trọng đại của GHPGVN, đánh dấu một chặng đường nhìn lại thành quả, rút kinh nghiệm trong công tác Phật sự và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Hướng đến Đại hội, Gia đình Phật tử VN kính mong chư tôn giáo phẩm sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác Hướng dẫn Phật tử, tạo điều kiện thuận lợi để hàng cư sĩ tại gia được tu học đúng Chánh pháp, nâng cao nhận thức Phật học, thực hành đạo đức và đóng góp tích cực cho xã hội.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến nhanh chóng của khoa học, công nghệ và đời sống xã hội, công tác hướng dẫn Phật tử càng cần được đổi mới về phương thức tổ chức, nội dung giáo dục và cách thức tiếp cận thế hệ trẻ, nhưng vẫn phải đặt trên nền tảng chánh kiến và những giá trị cốt lõi của đạo Phật.

Chúng con luôn nhận thức được rằng, dưới sự lãnh đạo của Giáo hội và sự hướng dẫn của chư tôn đức, Gia đình Phật tử VN nói chung, hàng Phật tử tại gia nói riêng, sẽ có thêm điều kiện để tu học, hành trì, trưởng dưỡng đạo tâm, hoàn thiện nhân cách; trở thành những người con hiếu thảo trong gia đình, những công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước và những thành viên tích cực trong cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng con càng nhận thức sâu sắc rằng sự trường tồn của Gia đình Phật tử VN không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị, huynh trưởng hay đoàn sinh, mà trước hết phải được thể hiện qua phẩm chất tu học, tinh thần phụng sự và khả năng gìn giữ, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa Phật giáo cho các thế hệ mai sau.

Bên cạnh những tâm nguyện chung hướng về sự thành công của Đại hội, chúng con có một nguyện vọng liên quan trực tiếp đến công tác nội vụ của Gia đình Phật tử VN.

Gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu, Đồng niên dựa trên nền tảng Phật pháp, lấy việc tu học, rèn luyện đạo đức, phát triển kỹ năng và phụng sự xã hội làm phương hướng hoạt động. Đặc thù của Gia đình Phật tử đòi hỏi người huynh trưởng không chỉ có kinh nghiệm, mà còn phải có đạo tâm, phẩm hạnh, năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm và sức khỏe phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, chúng con kính mong chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và các cấp hữu trách quan tâm xem xét đặc thù của Gia đình Phật tử trong việc xây dựng cơ cấu nhân sự.

Theo tâm nguyện của chúng con, việc lựa chọn, giới thiệu và suy cử nhân sự cần chú trọng trước hết đến phẩm chất đạo đức, quá trình tu học, năng lực thực tiễn, tinh thần phụng sự, uy tín trong tập thể và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi tác là một yếu tố cần cân nhắc, nhưng cũng nên được xem xét trong mối tương quan với sức khỏe, năng lực và yêu cầu cụ thể của từng vị trí, bảo đảm sự kế thừa liên tục giữa các thế hệ.

Chúng con nguyện cùng nhau gìn giữ tình Lam, phát huy tinh thần lục hòa, lấy đoàn kết làm sức mạnh, lấy tu học làm căn bản, lấy phụng sự làm niềm vui và lấy lý tưởng giác ngộ, giải thoát làm phương hướng lâu dài”.