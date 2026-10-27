'Gia đình phân tán, cốt nhục phân ly' vì tin vào đường dây của Mr Pips

Những cuộc gọi mời chào và cái giá hàng tỷ đồng

Chiều 27/10, sau thời gian dài làm thủ tục, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng, bước vào phần xét hỏi.

Tại tòa, HĐXX tập trung làm rõ phương thức các bị cáo lôi kéo nhà đầu tư, số tiền bị chiếm đoạt và nguyện vọng của các bị hại. Qua lời kể, nhiều người cho biết họ bị gọi điện chèo kéo trong thời gian dài, liên tục nghe những lời hứa hẹn về cơ hội sinh lời, thậm chí được cam kết "đầu tư chắc thắng".

Phó Đức Nam "Mr Pips" tại phiên toà (Ảnh: Xuân Trung).

Ban đầu, các nạn nhân thường chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ để thăm dò. Khi thấy tài khoản có lợi nhuận và có thể rút được tiền, họ dần tin tưởng, tiếp tục nạp thêm những khoản lớn hơn. Đến khi nhận ra dấu hiệu bất thường, nhiều người đã mất hàng tỷ đồng, thậm chí toàn bộ tài sản tích lũy.

Trước câu hỏi của chủ tọa vì sao chỉ qua điện thoại mà nhiều người sẵn sàng đầu tư hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, không ít bị hại thừa nhận bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại bị dẫn dắt.

Một trong những bị hại là ông N.Q. cho biết, ban đầu ông nghi ngờ khi nhận được lời mời đầu tư, nhưng sau đó vẫn đồng ý kết bạn qua Telegram dù chưa từng gặp trực tiếp người được giới thiệu là "chuyên gia chứng khoán".

Tổng số tiền ông đầu tư lên tới 5,4 tỷ đồng, nhưng chỉ rút được 70 triệu đồng. Khoản tiền mất đi khiến ông và gia đình suy sụp.

Bức xúc tại tòa, ông Q. cho rằng các bị cáo còn trẻ, có học thức nhưng lại thực hiện hành vi lừa đảo chính đồng bào mình. Ông đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo, đồng thời mong muốn được hoàn trả tiền để bù đắp những tổn thất mà gia đình phải gánh chịu.

Một bị hại khác là chị Nguyễn Th. M. cho biết đã nhiều lần đầu tư tổng cộng 10 tỷ đồng vào hệ thống của Mr Pips sau những cuộc gọi mời chào liên tục từ nhân viên. Ban đầu chị từ chối, nhưng sau đó vẫn bị thuyết phục tham gia.

Theo lời kể, khi đã nạp số tiền lớn nhưng không thể rút tiền, chị được hướng dẫn phải nộp thêm 10 tỷ đồng mới có thể rút khoản đã đầu tư. Biết mình có thể đã bị lừa, chị tìm cách thương lượng, đề nghị cho rút một phần tiền để xoay xở trước khi vay thêm. Cuối cùng, chị rút được 1 tỷ đồng.

Chị M. cho rằng các đối tượng vẫn tiếp tục chèo kéo người bị hại vay mượn, cầm cố nhà cửa để nộp tiền, ngay cả khi biết họ đã kiệt quệ về tài chính.

Tại phiên tòa, chị bật khóc khi kể phần lớn số tiền đầu tư là tiền vay mượn. Khoản nợ kéo dài khiến gia đình tan vỡ, vợ chồng ly hôn, con cái phải sống mỗi người một nơi. Có thời điểm, chị nghĩ đến việc tìm đến cái chết và uống thuốc ngủ để quyên sinh, nhưng nhờ sự phát hiện và động viên của gia đình, chị cố gắng vượt qua.

Một trường hợp khác là ông H., người từng trực tiếp đến văn phòng của đường dây trên phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội) nhưng vẫn bị lừa.

Ông cho biết khi nhận cuộc gọi mời đầu tư, bản thân đã nghi ngờ và nói rõ lo ngại bị lừa đảo. Tuy nhiên, đối tượng Từ Quang Huy thuyết phục ông đến gặp trực tiếp tại văn phòng, thậm chí cho ông chụp căn cước để tạo niềm tin.

Sau quá trình tiếp xúc, ông quyết định đầu tư 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này cuối cùng vẫn bị mất.

Trong khi đó, chị K. cho biết đã nộp hơn 6 tỷ đồng vì tin tưởng lời quảng cáo rằng giao dịch thông qua ví Ngân Lượng của Shark Bình sẽ an toàn. Theo lời chị, nhân viên tư vấn từng khẳng định: "Chị yên tâm nạp tiền đi, của Shark Bình đó".

Chỉ đến khi nghi ngờ bị lừa, chị mới tìm cách đòi lại tiền. Quá trình trao đổi từ chỗ chèo kéo chuyển sang đe dọa lẫn nhau, nhưng chị chỉ rút được một khoản nhỏ.

Hệ thống sàn giao dịch bị cáo buộc thao túng kết quả

Theo nội dung vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống với nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo.

Các trang web được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp và khiến nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia thị trường hợp pháp, dù các sàn không được cấp phép.

Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được sử dụng để tạo niềm tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình - "Shark Bình" tại toà (Ảnh: Xuân Trung).

Theo cáo buộc, kết quả thắng, thua trên các sàn thực chất do nhóm của Nam kiểm soát, thao túng. Hệ thống này bị xác định thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng; một số bị hại mất hàng chục tỷ đồng.

Hàng nghìn nhân viên được phân chia thành nhiều bộ phận, từ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng đến tư vấn, chăm sóc và thúc đẩy nạp tiền. Khi tài khoản thua lỗ, các nhân viên đổ lỗi cho thị trường hoặc cho rằng nhà đầu tư thao tác sai, đồng thời gây khó khăn cho việc rút tiền. Nhiều người bị yêu cầu nộp thêm tiền để "cứu" tài khoản hoặc chuyển sang sàn khác, tiếp tục rơi vào vòng xoáy thua lỗ.

Khi xuất hiện đơn tố cáo, Nam bị cáo buộc câu kết với một luật sư và hai cán bộ công an để tư vấn cách khai báo, đối phó với quá trình điều tra, nhằm tránh ảnh hưởng đến các nhân sự cấp cao trong hệ thống. Nhóm này được cho là đã nhận tổng cộng 6,4 tỷ đồng.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Nam giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, bị cáo buộc liên quan đến 287 vụ, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm Nam và Ngọ bị cáo buộc tìm cách hợp thức hóa dòng tiền thông qua việc mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô hạng sang và nhiều tài sản xa xỉ.

Đáng chú ý, khoảng 320 tỷ đồng được xác định có liên quan đến ví Ngân Lượng trong các giao dịch bị cáo buộc phục vụ hoạt động rửa tiền. Shark Bình bị cáo buộc nhận khoản ăn chia từ 1% đến 2,5% trên số tiền nhà đầu tư nạp, rút qua hệ thống; đồng thời câu kết với Nam làm giả thông tin để đối phó khi cơ quan công an xác minh hoạt động của ví điện tử này.

Cơ quan tố tụng cũng cáo buộc bố mẹ Nam tìm cách tẩu tán tiền có nguồn gốc bất hợp pháp bằng cách mua vàng, đổi USD, cất trong ba lô, va li rồi gửi người thân. Trong khi đó, vợ chồng Lê Khắc Ngọ bỏ trốn ra nước ngoài và sau đó bị bắt giữ.