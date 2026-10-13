Gia đình ông Bùi Thành Nhơn về sát ngưỡng mất quyền phủ quyết tại Novaland

CTCP Diamond Properties vừa hoàn tất giao dịch bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, với mục đích cân đối danh mục đầu tư.

Tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland giảm còn 39,75%.

Trước đó, Diamond Properties đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 95,6% lượng cổ phiếu đăng ký, phần còn lại không được giao dịch do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch, Diamond Properties còn nắm giữ hơn 178,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương khoảng 7,43% vốn điều lệ Novaland. Đây là lần thứ tư trong năm 2026 doanh nghiệp này bán cổ phiếu NVL.

Diamond Properties thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập Novaland. Con trai ông Nhơn, ông Bùi Cao Nhật Quân, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland, đồng thời là thành viên HĐQT Diamond Properties.

Giao dịch mới nhất đưa tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland xuống còn khoảng 39,75%. So với ngưỡng 36%, tỷ lệ này chỉ còn cách khoảng 3,75 điểm phần trăm.

Trong quản trị công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu trên 35% có thể giúp một nhóm cổ đông ngăn chặn một số nghị quyết quan trọng nếu các nghị quyết đó cần tối thiểu 65% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, mốc 36% thường được xem là ngưỡng tham chiếu về khả năng phủ quyết.

Nếu tỷ lệ sở hữu tiếp tục giảm, khả năng tác động đến các quyết định quan trọng của nhóm cổ đông gia đình ông Nhơn có thể thay đổi.

Bên cạnh việc cổ đông lớn bán cổ phiếu, cơ cấu sở hữu của Novaland còn có thể biến động khi doanh nghiệp triển khai các phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần và phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung nguồn lực tài chính.

Theo thông tin công bố đầu tháng 10, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế, có tổng giá trị khoảng 2,366 triệu USD, tương đương hơn 59 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cp, cao gấp khoảng 3,27 lần thị giá NVL tại thời điểm đóng cửa phiên 6/10.

Lô trái phiếu quốc tế này có tổng giá trị phát hành ban đầu 300 triệu USD, được phát hành năm 2021 với lãi suất cố định 5,25%/năm. Sau nhiều lần điều chỉnh điều khoản, Novaland tiếp tục triển khai các phương án tái cấu trúc nghĩa vụ nợ, trong đó có việc kéo dài kỳ hạn thanh toán.

Việc chuyển đổi một phần trái phiếu thành cổ phiếu giúp doanh nghiệp xử lý nghĩa vụ nợ tương ứng mà không phải chi trả toàn bộ giá trị chuyển đổi bằng tiền mặt tại thời điểm thực hiện. Tuy nhiên, số cổ phiếu phát hành bổ sung cũng có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu nếu họ không mua thêm cổ phiếu tương ứng.

Với nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn, tác động pha loãng cần được theo dõi cùng các giao dịch bán cổ phiếu đã thực hiện. Nếu Novaland tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của nhóm này có thể giảm ngay cả khi không phát sinh giao dịch bán mới. Mức giảm thực tế sẽ phụ thuộc quy mô phát hành, lượng cổ phiếu được phân phối và việc nhóm cổ đông có tham gia các đợt huy động vốn hay không.

Ngoài phương án chuyển đổi trái phiếu, Novaland dự kiến chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, qua đó thu về khoảng 8.006 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến được ưu tiên sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính của công ty mẹ và công ty con.

Trước đó, doanh nghiệp cũng công bố đã sử dụng gần 439 tỷ đồng trong tổng số khoảng 487,5 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025 để thanh toán nợ gốc và lãi vay cho các bên liên quan. Khoảng 22,9 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động, phần còn lại hơn 26 tỷ đồng chưa sử dụng.

Những động thái trên cho thấy xử lý nghĩa vụ nợ và bổ sung nguồn lực tài chính tiếp tục là ưu tiên của Novaland trong quá trình tái cấu trúc.

Diễn biến sở hữu của nhóm cổ đông lớn diễn ra trong bối cảnh Novaland vừa phải lên tiếng bác bỏ thông tin doanh nghiệp phá sản hoặc mất khả năng hoạt động.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL có dấu hiệu hồi phục sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh. Sau 2 phiên tăng giá 9&12/10, cổ phiếu này lên mức 11.150 đồng/cp. Dù vậy, thị giá vẫn thấp hơn khoảng 18% so với đầu năm.