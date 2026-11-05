Gia đình NSND Công Lý chia sẻ khả năng trở lại màn ảnh

Mới đây, Ngọc Hà đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường bên NSND Công Lý, kèm dòng trạng thái: “Đang sống rất bình thường trước những chuyện không bình thường”. Trong video, cô chia sẻ về nhịp sinh hoạt của hai vợ chồng, đồng thời thẳng thắn trả lời câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm: liệu NSND Công Lý có thể trở lại màn ảnh và tiếp tục đóng hài như trước hay khôn?.

Ngọc Hà cho biết cuộc sống của hai vợ chồng hiện khá giản dị. Những ngày có thời gian, cô tự vào bếp nấu ăn; khi công việc bận rộn, cả hai sẽ gọi đồ ăn bên ngoài. Nhắc đến chồng, cô dành lời trìu mến: “Nhìn người đàn ông của em rất là phúc hậu”, đồng thời mong khán giả tiếp tục yêu thương gia đình Công Lý - Ngọc Hà.

Gia đình NSND Công Lý hé lộ chuyện tái xuất màn ảnh sau biến cố sức khoẻ.

Đáng chú ý, trước thắc mắc về ngày NSND Công Lý tái xuất, Ngọc Hà bày tỏ: “Chắc điều đấy chỉ là mơ ước thôi, còn để thực hiện chắc là khó”. Cô cũng nói hiện tại hai vợ chồng không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ hy vọng nam nghệ sĩ luôn bình an và cả hai có thể vui vẻ bên nhau.

Chia sẻ này phần nào cho thấy gia đình chưa đặt ra một thời điểm cụ thể để NSND Công Lý trở lại với những vai diễn dài hơi. Sau biến cố sức khỏe năm 2021, việc duy trì sinh hoạt ổn định và phục hồi thể trạng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Với khán giả yêu mến nam nghệ sĩ, mong muốn được nhìn thấy anh trên màn ảnh vẫn còn, nhưng sự bình an của anh mới là điều quan trọng hơn cả.

Thực tế, cuộc sống hiện tại của NSND Công Lý và Ngọc Hà vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Sau thời gian dài đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị, Ngọc Hà tiếp tục công việc riêng, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Nam nghệ sĩ dành phần lớn thời gian ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống và xem các chương trình giải trí. Những hình ảnh giản dị ấy cho thấy cả hai đang cố gắng duy trì nhịp sống bình thường sau quãng thời gian nhiều thử thách.

NSND Công Lý.

Sinh năm 1973 tại Hà Nội, NSND Công Lý có hơn ba thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Anh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1993, từng tham gia nhiều vở diễn sân khấu và đảm nhận vai trò quản lý tại đơn vị. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; đến năm 2019, nam diễn viên được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trên màn ảnh nhỏ, NSND Công Lý ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Tình Khúc Bạch Dương, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng và Hương Vị Tình Thân. Đặc biệt, hình tượng Bắc Đẩu trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân đã trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh.

Sau biến cố sức khỏe vào tháng 7/2021, NSND Công Lý từng bước trở lại với một số vai diễn có thời lượng vừa phải. Anh góp mặt trong Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình và Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Năm 2025, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong Cha Tôi, Người Ở Lại với vai ông nội của nhân vật Việt.

Hành trình trở lại của NSND Công Lý vì thế không được đo bằng số lượng vai diễn hay thời gian xuất hiện trên truyền hình. Ở thời điểm hiện tại, lời chia sẻ của Ngọc Hà cho thấy gia đình không muốn tạo thêm áp lực cho nam nghệ sĩ. Khán giả vẫn có thể chờ đợi những lần anh xuất hiện phù hợp với sức khỏe, nhưng chưa có thông tin xác nhận về thời điểm NSND Công Lý trở lại màn ảnh với một dự án mới.