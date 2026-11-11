Gia đình nhà sáng lập Vinasun sắp nắm quyền chi phối hãng taxi

Vinasun đang xin ý kiến cổ đông về việc miễn chào mua công khai cho Tổng giám đốc Đặng Thành Duy. Ảnh: VNS.

CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn chào mua công khai đối với ông Đặng Thành Duy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Theo tờ trình của HĐQT, ông Duy dự kiến nhận chuyển nhượng tối đa 6 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 8,92% vốn điều lệ doanh nghiệp, từ 2 cổ đông cá nhân.

Trong đó, ông Đặng Văn Tám dự kiến chuyển nhượng tối đa 2,7 triệu cổ phiếu còn bà Phạm Kim Liên chuyển nhượng tối đa 3,2 triệu cổ phiếu VNS. Toàn bộ giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Vinasun trình cổ đông thông qua việc ông Duy được nhận số cổ phiếu nói trên, qua đó có quyền biểu quyết vượt 45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty nếu tính cả người có liên quan, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đáng chú ý, ông Đặng Thành Duy sinh năm 1984, là con trai ông Đặng Phước Thành, nhà sáng lập Vinasun và nguyên Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, tính đến cuối tháng 6, ông Duy trực tiếp nắm giữ 5,73% vốn Vinasun. Trong khi đó, cha ông là ông Đặng Phước Thành sở hữu 24,92% và mẹ là bà Ngô Thị Thúy Vân nắm 11,91%.

Như vậy, 3 thành viên trong gia đình nhà sáng lập đang sở hữu tổng cộng 42,56% vốn điều lệ Vinasun.

Nếu ông Duy nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu dự kiến và tỷ lệ sở hữu của các thành viên còn lại không thay đổi, tổng sở hữu của gia đình có thể tăng lên khoảng 51,48%, vượt ngưỡng quá bán tại hãng taxi này.

Riêng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Duy cũng có thể tăng từ 5,73% lên khoảng 14,65% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, Vinasun sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 20-30/11.

Kế hoạch gia tăng sở hữu của gia đình nhà sáng lập được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Vinasun gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, hãng taxi này ghi nhận doanh thu thuần hơn 177 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước.

Vinasun cũng báo lỗ sau thuế gần 55 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 9 tỷ đồng. Đây cũng là mức thua lỗ theo quý lớn nhất của doanh nghiệp kể từ quý IV/2021, thời điểm hoạt động vận tải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần hơn 596 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế gần 69 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi hơn 33 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Vinasun đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập gần 920 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ đồng. Với kết quả thua lỗ sau 9 tháng, doanh nghiệp còn cách khá xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.