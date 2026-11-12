Gia đình nhà sáng lập muốn nắm quyền chi phối Vinasun, cổ đông lớn liên tục biến động

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã: VNS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Đặng Thành Duy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Gia đình nhà sáng lập Vinasun dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 51% vốn điều lệ.

Theo tờ trình, ông Duy dự kiến nhận chuyển nhượng tối đa 6.055.451 cổ phiếu VNS, tương đương 8,92% vốn điều lệ. Trong đó, ông Đặng Văn Tám dự kiến chuyển nhượng 2.765.691 cổ phiếu và bà Phạm Kim Liên chuyển nhượng 3.289.760 cổ phiếu.

Hiện, ông Duy sở hữu khoảng 5,73% vốn Vinasun. Cha ông là ông Đặng Phước Thành, nhà sáng lập và nguyên Chủ tịch HĐQT, nắm 24,92%, còn mẹ là bà Ngô Thị Thúy Vân sở hữu 11,91%.

Nếu giao dịch hoàn tất, tổng tỷ lệ sở hữu của 3 thành viên gia đình có thể tăng từ 42,56% lên khoảng 51,48% vốn điều lệ. Riêng ông Duy nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp lên khoảng 14,65%.

Vinasun đang xin ý kiến cổ đông về việc miễn thủ tục chào mua công khai cho giao dịch này. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến dự kiến đến 16h ngày 30/11/2026.

Động thái trên đáng chú ý bởi ông Duy đang đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại Vinasun. Việc gia đình nhà sáng lập nâng sở hữu vượt 51% có thể giúp nhóm cổ đông này củng cố quyền biểu quyết và vai trò quyết định tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến của gia đình ông Đặng Phước Thành diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông Vinasun có nhiều biến động.

Trong đó, quỹ đầu tư Tael Two Partners liên tục giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VNS. Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Vinasun, đại diện quỹ này từng sở hữu 12,42 triệu cổ phiếu, tương đương 18,3% vốn điều lệ. Đến cuối kỳ, lượng nắm giữ giảm còn 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,42%.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Hải Đoàn, thành viên HĐQT Vinasun, từng có giai đoạn gia tăng đáng kể sở hữu. Tháng 5/2025, ông đăng ký bán toàn bộ hơn 9,25 triệu cổ phiếu, tương đương 13,65% vốn, nhưng thực tế chỉ bán hơn 5 triệu cổ phiếu. Cùng thời gian, Công ty cổ phần VBP, doanh nghiệp có liên quan đến ông Đoàn, mua vào 5 triệu cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 7,77%.

Đến tháng 4/2026, ông Đoàn tiếp tục mua gần 4,9 triệu cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân lên khoảng 13,55%.

Những giao dịch này cho thấy cổ phần Vinasun không chỉ dịch chuyển giữa các cổ đông cá nhân mà còn có sự thay đổi đáng kể trong nhóm nhà đầu tư và tổ chức liên quan. Trong khi Tael Two Partners thu hẹp hiện diện tại Vinasun, một số cổ đông khác lại gia tăng sở hữu. Gia đình nhà sáng lập hiện cũng đang tiến tới một tỷ lệ nắm giữ có tính chi phối.

Trong khi cơ cấu cổ đông có nhiều biến động, hoạt động kinh doanh của Vinasun đang gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 177 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm gần 59%, còn hơn 20 tỷ đồng do giá vốn không giảm tương ứng với doanh thu.

Vinasun lỗ sau thuế gần 54,9 tỷ đồng trong quý III, trái ngược khoản lãi hơn 9,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là mức lỗ lớn nhất kể từ sau dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 596 tỷ đồng, giảm 10,8%. Công ty chuyển từ lãi hơn 33 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025 sang lỗ gần 68,8 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân gây áp lực lên kết quả kinh doanh là hoạt động thanh lý phương tiện. Trong 9 tháng, Vinasun thu về hơn 105 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định, nhưng giá trị còn lại trên sổ sách của số tài sản này lên tới hơn 147 tỷ đồng. Chênh lệch khiến doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ gần 42 tỷ đồng.

Quy mô nhân sự cũng thu hẹp đáng kể. Tính đến ngày 30/9/2026, Vinasun có 1.120 nhân viên, giảm 287 người so với đầu năm, tương đương hơn 20%.