Gia đình Lý Hải - Minh Hà thay đổi sau nhiều năm

Nhân dịp sinh nhật con trai cả Rio Hạo Nhiên, Minh Hà và Lý Hải đồng loạt chia sẻ những lời chúc dành cho quý tử trên mạng xã hội. Bên cạnh loạt ảnh mới của Rio với diện mạo chững chạc, những khoảnh khắc gia đình từ nhiều năm trước cũng được Minh Hà đăng tải, gợi lại hành trình lớn khôn của con trai đầu lòng.

Trên trang cá nhân, Minh Hà viết: “Chúc mừng sinh nhật Rio Hạo Nhiên. Chúc con trai tuổi mới khoẻ mạnh, hạnh phúc và thực hiện được những ước mơ của mình nhé. Cả nhà yêu Rio.”. Trong khi đó, Lý Hải nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Chỉ mong con luôn mạnh khoẻ và may mắn trên bước đường con đi”.

Lời chúc của hai nghệ sĩ nhận được sự quan tâm bởi cách thể hiện tình cảm giản dị dành cho con trai. Với Lý Hải và Minh Hà, sức khỏe, niềm vui và hành trình theo đuổi ước mơ của Rio là những điều được đặt lên hàng đầu khi con bước sang tuổi mới.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà chúc mừng sinh nhật con trai cả.

Trong bộ ảnh sinh nhật, Rio xuất hiện với phong cách trưởng thành, diện trang phục tông tối và tạo dáng tự tin trước ống kính. Những khung hình chụp riêng cùng mẹ Minh Hà hay ảnh gia đình sáu thành viên cho thấy sự thay đổi rõ rệt của cậu bé sau nhiều năm. Từ một em bé nhỏ nhắn trong vòng tay ba mẹ, Rio hiện đã cao ráo, có đường nét gương mặt nổi bật và phong thái chững chạc hơn.

Đáng chú ý, Minh Hà còn chia sẻ lại những bức ảnh cũ của gia đình, trong đó có khoảnh khắc Lý Hải hôn má con trai khi Rio còn nhỏ. Hình ảnh hai cha con bên chiếc xe máy cổ hay những lần cả nhà cùng diện trang phục đồng điệu khiến người xem nhớ đến quãng thời gian Rio mới chập chững lớn lên. Sự đối lập giữa hình ảnh ngày bé và hiện tại tạo nên điểm nhấn cho loạt ảnh mừng sinh nhật.

Minh Hà còn chia sẻ lại những bức ảnh cũ của gia đình.

Lý Hải và Minh Hà kết hôn năm 2010, có bốn người con là Rio, Cherry, Sunny và Mio. Ngoài công việc, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến đi chơi đến hoạt động gia đình. Dù bận rộn với các dự án điện ảnh, Lý Hải và Minh Hà vẫn xây dựng hình ảnh gia đình gần gũi, dành sự quan tâm cho quá trình trưởng thành của từng thành viên.

Trong sự nghiệp, Lý Hải từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang điện ảnh, đảm nhận nhiều vị trí như đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Anh gắn liền với thương hiệu Lật Mặt, bắt đầu từ năm 2015 và phát triển qua nhiều phần phim. Đến năm 2025, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng tiếp tục nối dài hành trình của loạt phim, với doanh thu phòng vé được ghi nhận khoảng 232 tỷ đồng.

Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà.

Đồng hành cùng chồng trong nhiều năm, Minh Hà tham gia hỗ trợ công việc sản xuất, quản lý và truyền thông cho các dự án. Sự phối hợp giữa Lý Hải và Minh Hà góp phần duy trì hoạt động của thương hiệu Lật Mặt, đồng thời giúp cả hai cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

Loạt ảnh được chia sẻ nhân dịp sinh nhật Rio không chỉ ghi lại sự trưởng thành của con trai cả mà còn cho thấy những khoảnh khắc gắn bó của gia đình Lý Hải - Minh Hà qua nhiều năm. Lời chúc của hai nghệ sĩ cũng thể hiện mong muốn Rio luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tự tin theo đuổi những lựa chọn của mình trong tương lai.