Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Tặng mong tìm được phần mộ người thân

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Nguyễn Văn Tặng.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tặng (quê xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) là Đội trưởng Đội bảo vệ Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam; hy sinh ngày 1/5/1970, khi đang làm nhiệm vụ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, phần mộ và hài cốt của liệt sĩ vẫn chưa được gia đình tìm thấy.

Theo trình bày của anh Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1976, cư trú tại ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang), liệt sĩ Nguyễn Văn Tặng là bác ruột của anh. Liệt sĩ có nguyên quán xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (nay là xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang).

Đến nay, những giấy tờ gia đình còn lưu giữ liên quan đến liệt sĩ chỉ có Bằng “Tổ quốc ghi công” và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Các thông tin về địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu và quá trình di chuyển hài cốt (nếu có) vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Điều khiến gia đình day dứt là liệt sĩ Nguyễn Văn Tặng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa có vợ con. Sau nhiều năm chiến tranh kết thúc, gia đình vẫn mong mỏi tìm được nơi an nghỉ của liệt sĩ để đưa hài cốt về quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện việc thờ phụng theo phong tục truyền thống.

Giấy chứng nhận Gia đình liệt sĩ của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Tặng.

Để góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban CHQS xã Mỹ Đức mong muốn các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng lịch sử và người dân từng công tác, chiến đấu tại Trung ương Cục miền Nam hoặc biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Tặng cung cấp thông tin, tư liệu, sơ đồ mộ chí và những manh mối có giá trị.

Mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể góp phần giúp gia đình tìm lại người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để hành trình đưa liệt sĩ trở về quê hương sớm có ngày đoàn tụ.

Mọi thông tin liên quan xin cung cấp cho Ban CHQS xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang hoặc thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Dương qua số điện thoại: 0355905269; 0396203354 để phối hợp xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.