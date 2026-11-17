Mới đây, Quách Ngọc Ngoan thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại bài đăng từ fanpage chính thức của phim Huyết Thống. Kèm theo hình ảnh dàn diễn viên cùng diện áo phông đồng phục, nam diễn viên hài hước viết: "Gia đình này mạnh, mạnh ai nấy dễ thương".

Bài đăng gốc từ ê-kíp Huyết Thống cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm với dòng giới thiệu: "Gia đình Huyết Thống hội tụ: Chưa biết ai giấu nhiều bí mật nhất, chỉ biết ai cũng có màn xuất hiện dành spotlight". Cách giới thiệu dí dỏm phần nào gợi mở màu sắc và những mối quan hệ đáng chú ý giữa các nhân vật trong phim.

Gia đình Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong Huyết Thống.

Sự hội tụ này càng đáng chú ý khi Huyết Thống có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc thuộc dòng phim kinh dị Việt Nam. Trong đó, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan đảm nhận hai nhân vật có mối quan hệ vợ chồng, cùng đối diện với biến cố xảy đến với con gái. Đây cũng là lần kết hợp đáng chú ý của hai diễn viên trên màn ảnh rộng.

Theo những thông tin được giới thiệu, Quách Ngọc Ngoan hóa thân thành Tâm, một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa có tiếng, luôn đặt niềm tin vào kiến thức và sức mạnh của y học. Trong khi đó, Lan Phương vào vai Thương, vợ của Tâm và là mẹ của bé Ân. Cuộc sống gia đình tưởng chừng bình thường của họ dần đảo lộn khi cô con gái xuất hiện những biểu hiện bất thường, kéo theo hàng loạt sự việc khó lý giải.

Quách Ngọc Ngoan hóa thân thành Tâm.

Điểm đặc biệt trong câu chuyện là sự đối lập giữa niềm tin khoa học và thế giới tâm linh. Khi những phương pháp y học không thể giải quyết tình trạng của con gái, Tâm buộc phải tìm đến sự trợ giúp của Liêm, một thầy pháp do Quang Tuấn đảm nhận. Hành trình giải cứu bé Ân cũng dần hé lộ những bí mật bị chôn giấu suốt 12 năm, gắn với món nợ máu và những nghiệp quả từ quá khứ.

Với Lan Phương, vai Thương mang đến một màu sắc khác biệt so với những nhân vật kinh dị mà cô từng thể hiện. Nữ diễn viên từng gây chú ý qua Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Đáng chú ý, cô từng chia sẻ rằng lần này mình vào vai một người bình thường, không phải hóa thân thành ma như một số tác phẩm trước. Nhân vật Thương phải trải qua trạng thái lo lắng, bất lực khi chứng kiến con gái gặp biến cố nhưng không thể tìm ra lời giải đáp.

Lan Phương vào vai Thương trong Huyết Thống.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan cũng có sự trở lại đáng chú ý với vai diễn bác sĩ Tâm. Sau nhiều dấu ấn trên màn ảnh, nam diễn viên tiếp tục thử sức với nhân vật có chiều sâu tâm lý, đặt giữa ranh giới của trách nhiệm làm cha, niềm tin nghề nghiệp và những bí mật trong quá khứ. Sự kết hợp giữa Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan được kỳ vọng tạo nên những phân đoạn gia đình giàu cảm xúc, trước khi câu chuyện chuyển sang màu sắc kinh dị, tâm linh.

Đạo diễn Đinh Đức Thiện là người thực hiện dự án. Ngoài hai diễn viên kể trên, phim còn có Quang Tuấn và Phùng Nhã Khanh. Tác phẩm khai thác đề tài nghiệp báo, bí mật gia tộc và những hệ lụy có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Đây cũng là chất liệu giúp Huyết Thống tạo sự khác biệt khi kết hợp câu chuyện tình thân với yếu tố kinh dị.

Màn hội ngộ của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong hình ảnh hậu trường vì thế trở thành một trong những chi tiết thu hút sự quan tâm trước ngày phim ra mắt. Khán giả đang chờ đợi màn kết hợp của cả hai trong câu chuyện về một gia đình bị cuốn vào những bí mật không dễ hóa giải.