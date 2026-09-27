Gia đình kinh doanh vàng, cô gái 32 tuổi đưa ra yêu cầu đặc biệt khi tuyển chồng

Một đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ giữa một cô gái 32 tuổi và chàng trai trẻ trong một buổi xem mắt ở Sơn Đông, Trung Quốc, đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Điểm khiến nhiều người chú ý là sự chủ động của cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt, đặc biệt khi cô thẳng thắn đề cập đến chuyện kết hôn và những điều kiện mà mình có thể chuẩn bị cho cuộc sống sau hôn nhân.

Theo nội dung được chia sẻ, cô gái từng có thời gian làm việc xa nhà và tích lũy được một khoản tiền nhất định. Khi bước vào tuổi 32, cô mong muốn tìm một người phù hợp để xây dựng cuộc sống ổn định.

Trong buổi xem mắt, cô xuất hiện với ngoại hình nổi bật và nhanh chóng gây chú ý với chàng trai đối diện. Người đàn ông cũng tạo được thiện cảm khi xuất hiện trong trang phục lịch sự, phong thái tự tin.

Sau những phút đầu trò chuyện, cả hai dần cởi mở hơn. Chàng trai giới thiệu mình là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đồng thời cho biết đang sở hữu lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn. Anh mong muốn tìm một người vợ biết vun vén, tính toán hợp lý cho cuộc sống gia đình.

Thông tin này dường như khiến cô gái càng có thiện cảm. Cô cho rằng hai người có nhiều điểm tương đồng và thậm chí vui vẻ ví mối quan hệ của họ như một sự kết hợp giữa hai người cùng có công việc riêng.

Khi được hỏi về công việc, cô gái tiết lộ gia đình đang kinh doanh vàng và sau này cô sẽ tiếp quản công việc của cha. Vì là con gái duy nhất trong gia đình, cô mong muốn tìm một người đàn ông chấp nhận trở thành con rể ở nhà mình.

Đây cũng là lúc cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề hôn nhân.

Cô gái thẳng thắn cho biết nếu đối phương không ngại chuyện ở rể và con cái mang họ của mình, hai người thậm chí có thể tiến tới đăng ký kết hôn trong thời gian ngắn.

Điều khiến chàng trai bất ngờ hơn nữa là vấn đề sính lễ, nhà và xe.

Theo lời cô gái, khoản sính lễ được đưa ra là 66.000 NDT (khoảng 255,5 triệu đồng) và cô sẽ là người chủ động chi trả. Bên cạnh đó, cô cho biết gia đình cũng có thể lo liệu nhà và xe, đồng nghĩa với việc người đàn ông không phải chịu áp lực quá lớn về tài chính khi kết hôn.

Trước đề nghị khá trực tiếp này, chàng trai tỏ ra bất ngờ nhưng cũng không giấu được sự hào hứng. Anh thậm chí hỏi lại liệu sau khi kết hôn mình có phải chịu áp lực kiếm tiền hay không.

Cô gái được cho là đã gật đầu đồng ý, thể hiện mong muốn tìm một người bạn đời cùng mình xây dựng cuộc sống thay vì đặt nặng vấn đề ai phải chịu toàn bộ gánh nặng kinh tế.

Không khí buổi xem mắt vì thế trở nên thoải mái hơn. Hai người liên tục trò chuyện và có những tương tác thân mật. Trong một khoảnh khắc, chàng trai còn giúp cô gái chỉnh lại phần chỉ bị xước trên chiếc tất. Hành động bất ngờ khiến cô gái phản ứng đầy ngượng ngùng.

Sau khi đoạn video được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Một số người cho rằng cô gái khá thẳng thắn và thực tế khi chủ động nói rõ hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế cũng như mong muốn về cuộc hôn nhân ngay trong buổi gặp đầu tiên. Với cô, việc tìm chồng không chỉ đơn thuần là tìm kiếm tình cảm mà còn liên quan đến nhu cầu có người cùng mình tiếp quản công việc gia đình.

Một số ý kiến khác lại đặt câu hỏi về công việc mà cô gái mô tả trong cuộc trò chuyện, đồng thời cho rằng cả hai vẫn cần thêm thời gian để tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định quan trọng như kết hôn.

Trên thực tế, những điều kiện vật chất thuận lợi có thể giúp giảm bớt áp lực kinh tế trong hôn nhân, nhưng không thể thay thế sự hòa hợp giữa hai người. Việc có nhà, xe hay được hỗ trợ tài chính không đồng nghĩa với việc một cuộc hôn nhân chắc chắn hạnh phúc.

Đặc biệt, trong trường hợp này, cả hai còn phải thống nhất nhiều vấn đề quan trọng như chuyện ở rể, họ của con cái, trách nhiệm với gia đình hai bên và cách phân chia công việc sau khi kết hôn.

Cuộc gặp vì thế có thể xem là một ví dụ khá đặc biệt về cách những người trưởng thành tiếp cận chuyện hôn nhân. Khi mỗi người đều có hoàn cảnh, mong muốn và những điều kiện riêng, việc thẳng thắn trao đổi ngay từ đầu có thể giúp họ hiểu rõ đối phương hơn.

Sau cùng, điều quyết định một mối quan hệ có thể đi xa không chỉ nằm ở điều kiện kinh tế hay những gì mỗi người có thể mang đến cho đối phương. Sự tôn trọng, trách nhiệm, tin tưởng và khả năng cùng nhau giải quyết những vấn đề của cuộc sống mới là những yếu tố cần được cân nhắc trước khi bước vào hôn nhân.