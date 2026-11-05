Gia đình khó khăn không thể đón con đi lạc, công an đưa cháu bé về tận nhà

Nhanh chóng tìm người thân cho cụ ông đi lạc

Khoảng 19h ngày 3/11/2026, Công an xã Chương Dương, TP Hà Nội tiếp nhận thông tin về một người đàn ông cao tuổi có biểu hiện bị lẫn, đi lạc tại khu vực thôn Chương Dương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã đưa người đàn ông về trụ sở để chăm sóc, bảo đảm an toàn và giúp ông ổn định tâm lý.

Ban Chỉ huy Công an xã Chương Dương khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh nhân thân, rà soát thông tin tại các cụm dân cư trên địa bàn.

Đồng thời, đơn vị tận dụng các trang mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh của xã để thông báo, tìm kiếm người thân của cụ ông.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người đàn ông là ông N.V.L. (sinh năm 1949, có hộ khẩu thường trú tại xóm 9, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An).

Sau khi xác định được danh tính, Công an xã Chương Dương nhanh chóng liên hệ với gia đình để đến đón ông về an toàn.

Công an xã Chương Dươnghỗ trợ người cao tuổi đi lạc trở về với người thân

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, anh N.T.T. (sinh năm 1990, trú tại thôn Thắng Lợi, xã Chương Dương, Hà Nội), là cháu của ông L., đã viết thư cảm ơn gửi Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chương Dương.

Trong thư, anh bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ khi giúp người thân của gia đình trở về an toàn.

Đưa cháu bé đi lạc từ Thái Nguyên về tận nhà

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 2/11/2026, Công an xã Tây Phương, TP Hà Nội nhận được thông tin từ Công an phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên về việc đơn vị này tiếp nhận một cháu bé đi lạc.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé cho biết tên là N.T.T.M., sinh năm 2014.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Tây Phương đã phân công cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh tại các trường học và thôn dân cư trên địa bàn.

Công an xã Tây Phương phối hợp Công an phường Sông Công đưa cháu bé đi lạc trở về với gia đình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định được địa chỉ cư trú và người thân của cháu bé, đồng thời liên hệ với Công an phường Sông Công để phối hợp giải quyết.

Qua tìm hiểu, cơ quan công an được biết gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến Thái Nguyên đón con ngay trong đêm.

Trước tình hình đó, Công an xã Tây Phương đã phối hợp với Công an phường Sông Công tổ chức đưa cháu bé từ Thái Nguyên trở về tận nhà và bàn giao an toàn cho gia đình.

Sự phối hợp kịp thời giữa hai đơn vị không chỉ bảo đảm an toàn cho cháu bé mà còn giúp gia đình giảm bớt khó khăn, lo lắng.

Hai vụ việc được giải quyết nhanh chóng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng công an cơ sở trong công tác hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, việc chủ động xác minh, tìm kiếm người thân và phối hợp giữa các địa phương đã góp phần bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, trẻ em khi gặp tình huống đi lạc.