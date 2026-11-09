Gia đình học sinh lớp 8 bị bạn đánh nhập viện: Con hoảng loạn, sợ trở lại trường

Liên quan vụ việc nam sinh H.Đ.K. (14 tuổi), lớp 8C Trường THCS Tân Thành (Cà Mau) bị bạn cùng lớp đánh tới nhập viện (xảy ra ngày 5/11), chia sẻ với PV Tiền Phong ngày 9/11, chị Từ Thị Mộng C. mẹ em H.Đ.K. cho biết, hiện em K. vẫn nằm bệnh viện điều trị.

Theo chị C., sau khi bị đánh, sức khỏe thể chất và tinh thần K. đều bị ảnh hưởng. K. vẫn còn đau tức ngực, chóng mặt, đi lại khó khăn. Mỗi lần K. bước xuống giường chỉ đi được một đoạn ngắn lại phải dừng nghỉ, quay lại giường, biểu hiện mệt mỏi.

Gia đình càng lo lắng hơn khi K. có biểu hiện tinh thần không ổn định, dễ hoảng loạn. “Dù nằm viện, cháu K. thường xuyên hỏi mẹ liệu khi trở lại trường có còn bị đánh nữa không, có bị bạn bè cô lập không, rồi người bạn liên quan có tiếp tục học chung trường hay không?”, chị C. kể lại trong nước mắt.

Chị Từ Thị Mộng C. mẹ em H.Đ.K. kể lại sự việc con bị bạn đánh tới nhập viện với PV Báo Tiền Phong.

Chị C. cho biết, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý vụ việc đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của em K. Đồng thời, cơ quan liên quan cần có biện pháp răn đe những học sinh liên quan bạo lực học đường, để bảo đảm môi trường học đường an toàn, ngăn ngừa những hành vi bạo lực, để cháu K. có thể yên tâm trở lại trường học.

“Tôi có thể đưa đón con trong một thời gian để bảo vệ con, nhưng không thể theo sát cháu mãi được. Gia đình mong con được bảo vệ, được đến trường trong môi trường an toàn, không còn phải sống trong tâm trạng sợ hãi như hiện nay”, chị C. nói.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 16h ngày 5/11, sau khi tan học, em H.Đ.K. gặp em C.H.G.H. (14 tuổi) - bạn học cùng lớp K. tại con hẻm cạnh Trường THCS Tân Thành.

Bực tức vì K. nói mình không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn, H. dùng chân phải đạp vào người K., rồi dùng tay đánh vào người, đầu của K., sau đó bỏ đi.

Khi về nhà, K. có biểu hiện chấn thương phần mềm, đau đầu, đau lưng, nên gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau thăm khám, điều trị.

Hình ảnh ghi lại cảnh nam sinh lớp 8C Trường THCS Tân Thành, lao vào đánh bạn. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau có văn bản chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường. Sở này yêu cầu, các trường không được che giấu, xem nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý các vụ việc bạo lực với lý do vụ việc xảy ra ngoài trường học, ngoài giờ học.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục được yêu cầu chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giám sát, lập kênh tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, biểu hiện bắt nạt, đe dọa trực tiếp hoặc trên mạng xã hội.