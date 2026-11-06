Gia đình hết tiền chữa bệnh, nữ sinh 16 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo muốn xin về nhà

“Mỗi lần nhìn con nôn thốc nôn tháo sau những đợt truyền hóa chất, nghe tiếng con rên rỉ trong đêm vì chịu đau từ vết mổ, tôi đau lòng vô cùng.

Thấu hiểu cảnh nghèo nàn của nhà mình, nhiều lần con nói với tôi con không muốn chữa bệnh nữa, xin mẹ cho về, tôi càng bất lực. Nhiều lúc, tôi thấy mình có lỗi vì không đủ điều kiện chữa bệnh cho con”, chị Vũ Thị Nga (mẹ của Yến Nhi) ở thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, nghẹn ngào kể về tình cảnh của gia đình kể từ khi con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Mắc bệnh hiểm nghèo, Yến Nhi trải qua ca phẫu thuật cùng hàng chục đợt điều trị hoá chất

Chị Nga nhớ mãi những ngày cuối năm 2025, thời điểm Yến Nhi bắt đầu hay than bị mỏi, đau nhức vùng bả vai trái. Lúc đó, chị chỉ nghĩ do con mang vác nặng hoặc nằm sai tư thế nên bảo con xoa dầu, dán cao.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, bả vai của Yến Nhi nhô lên một khối u cứng. Chị vội đưa con đến phòng khám tư gần nhà. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ khối u bất thường nên bảo chị đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), kết quả sinh thiết được trả về đúng một tuần trước ngày Giao thừa: Yến Nhi mắc u xương vai trái.

“Trong khi làng xóm tất bật chuẩn bị đón Tết, gia đình tôi lại phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con nhưng vẫn không đủ.

Đến giữa tháng 3/2026, chúng tôi mới xoay xở được một khoản tiền tạm đủ trang trải viện phí ban đầu, lúc này tôi mới có thể đưa con nhập viện. Ngày 20/3/2026, Yến Nhi bắt đầu đợt truyền hóa chất đầu tiên”, chị Nga kể.

Sau 6 đợt truyền hoá chất, mái tóc đen mượt dần rụng, Yến Nhi thường xuyên nôn ói, thậm chí có những đợt sốt cao kéo dài. Theo chị Nga, Bác sĩ nói, sau 6 đợt truyền hoá chất, khối u có thu nhỏ nhưng tổn thương đã lan vào cấu trúc xương.

Cuối tháng 6/2026, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt một phần xương vai để loại bỏ tổn thương. Sau ca mổ, Yến Nhi tiếp tục hành trình điều trị với 31 mũi xạ trị. Hiện, em đang truyền hóa chất đợt 11.

Cơ thể gầy yếu sau nhiều đợt điều trị, nhưng Yến Nhi vẫn mong có ngày được trở lại trường, học tập cùng bạn bè. Mỗi lần được bác sĩ cho tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt điều trị tiếp theo, điều em mong mỏi nhất là được đến trường.

“Mẹ cho con đến trường với các bạn nhé”, Nhi vẫn thường xin mẹ sau mỗi đợt xuất viện trở về nhà.

“Có lần, vừa được về nhà, con nằng nặc đòi đến lớp học. Thế nhưng, mới học được ngày thứ hai, Yến Nhi lên cơn sốt, cơn đau đến khiến con gục xuống bàn học và phải nghỉ giữa chừng”, chị Nga chia sẻ.

Từ khi Yến Nhi bị bệnh, chị theo con vào bệnh viện. Chồng chị, anh Kiều Văn Lượng ở nhà chăm lo ruộng vườn, thời gian rảnh anh lại tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt và học hành của 2 con đang học lớp 9 và lớp 4.

Tiền ăn học của hai con, chi phí sinh hoạt của cả gia đình vốn đã eo hẹp, nay phải gánh thêm khoản viện phí lớn của Yến Nhi khiến kinh tế gia đình ngày càng thêm khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của cha mẹ, Yến Nhi xin mẹ cho mình được về nhà

Chị Nga cho biết, mỗi lần Nhi nhập viện truyền hóa chất, gia đình phải chi hơn 10 triệu đồng, bao gồm tiền thuốc và chi phí thuê nhà trọ, sinh hoạt của hai mẹ con.

Đến nay, chi phí điều trị, phẫu thuật cùng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế của Yến Nhi đã lên tới gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều do gia đình vay mượn.

Bà Đinh Thị Thanh, Trưởng thôn Hợp Thành (xã Quy Mông), xác nhận: “Cháu Kiều Vũ Yến Nhi, con chị Vũ Thị Nga, là công dân của địa phương. Gia đình thuộc diện khó khăn, cả hai vợ chồng đều làm nông, thường xuyên đi làm thuê, làm mướn với thu nhập thấp. Cháu Nhi là học sinh, không may mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị dài ngày, tốn kém”.

Khoản nợ ngày càng nhiều, trong khi phác đồ điều trị của Yến Nhi vẫn kéo dài. Vợ chồng chị Nga lo lắng không biết sẽ xoay xở thế nào để có chi phí tiếp tục chữa bệnh cho con. Lúc này, gia đình rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Yến Nhi có thêm chi phí chữa bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ em Kiều Vũ Yến Nhi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.300 (em Kiều Vũ Yến Nhi)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Vũ Thị Nga (mẹ của Yến Nhi) theo địa chỉ: Thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0334412224

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