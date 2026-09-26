Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Hàm và Giáo xứ Bình Minh tặng quà cho học sinh vượt khó, học giỏi tại lễ ra mắt mô hình Gia đình hạnh phúc - Giáo họ bình yên.

Mô hình này lấy người dân làm chủ thể, cùng thắp sáng đường, ngõ hẻm bằng nguồn lực xã hội hóa; tạo sự gắn kết xóm giềng, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), xây dựng diện mạo nông thôn mới ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Khi “ý Đảng - lòng dân” thông suốt

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và các khu dân cư, xã Bàu Hàm trở thành địa bàn rộng, dân cư đông đúc; riêng ấp Cây Gáo có hơn 1,8 ngàn hộ dân với hơn 10,2 ngàn người. Nơi đây có tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo khá cao. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Mặt trận địa phương phải đổi mới phương thức vận động quần chúng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và các chức sắc, chức việc tôn giáo trong giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ yêu cầu đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Hàm chủ động phối hợp với Giáo xứ Bình Minh chọn Giáo họ Đa Minh (ấp Cây Gáo) làm điểm triển khai mô hình Gia đình hạnh phúc - Giáo họ bình yên. Mô hình được ra mắt ngày 30-8-2026, với sự tham gia của 170 hộ giáo dân.

Mô hình Gia đình hạnh phúc - Giáo họ bình yên đã huy động 170 hộ giáo dân tham gia; hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời kết hợp đường cờ dài khoảng 2km, trị giá hơn 100 triệu đồng. Công trình góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư. Quá trình thực hiện cũng tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và nhân dân, từng bước chuyển từ “vận động người dân tham gia” sang “người dân cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng lợi”.

Đề cập đến mô hình, ông Từ Đức Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Hàm nhấn mạnh: “Gia đình là tế bào của xã hội, giáo họ là cộng đồng dân cư có tính gắn kết rất cao. Nếu xây dựng được những gia đình hòa thuận, tiến bộ và giáo họ bình yên, chấp hành tốt pháp luật thì đó là nền tảng vững chắc nhất để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.

Để mô hình đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền được triển khai theo phương châm “đến từng hộ, gặp từng người, nghe từng ý kiến”. Nội dung vận động được cụ thể hóa bằng những việc gần gũi như: giữ gìn hòa thuận giữa các thế hệ trong gia đình, chăm lo giáo dục con cháu không sa vào tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, phân loại rác tại nguồn và tương trợ xóm giềng khi gặp khó khăn.

Ông Phạm Quang Hiếu, Trưởng ban hành giáo Giáo xứ Bình Minh cho biết: Mỗi gia đình vừa là người hưởng lợi vừa là chủ thể xây dựng mô hình. Khi người dân tự nguyện tham gia, cùng đóng góp, thực hiện và giữ gìn thành quả, mô hình mới có điều kiện duy trì lâu dài. Cách làm này cũng thể hiện vai trò của công tác dân vận ở cơ sở là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm cầu nối; Giáo xứ và Ban hành giáo gần gũi với giáo dân; chính quyền tạo điều kiện, phối hợp giải quyết những vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước. Người dân được bàn bạc và trực tiếp tham gia.

Hiệu quả của mô hình thể hiện qua những phần việc, công trình cụ thể, hướng đến quyền lợi của người dân. Tiêu biểu là công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời kết hợp tuyến đường cờ dài 2km vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 100 triệu đồng.

Một trong những hộ tích cực tham gia mô hình, ông Nguyễn Văn Toán phấn khởi chia sẻ: “Khi công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đường sá sáng hơn, cảnh quan khang trang hơn, người dân cũng có thêm ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ công trình chung. Nhưng giá trị lớn nhất mà chúng tôi nhận được là tinh thần đoàn kết trong khu dân cư. Bà con cùng nhau làm, cùng nhau nghiệm thu và cùng nhau giữ gìn. Tình làng nghĩa xóm nhờ vậy mà thêm thắt chặt”.

Đồng quan điểm nêu trên, ông Phạm Văn Phương bộc bạch: “Muốn giáo họ bình yên thì mỗi gia đình phải giữ gìn hạnh phúc, ấm êm. Vợ chồng nhường nhịn, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan. Khi trong nhà hòa thuận, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Mô hình đã thực sự biến tinh thần “nhà mình” thành ý thức “khu dân cư của chúng ta"."

Phát huy sức dân để chăm lo cho nhân dân

Đánh giá về hiệu quả của mô hình Gia đình hạnh phúc - Giáo họ bình yên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Hàm Lê Huy Thiêm khẳng định: Đây là một điểm sáng trong phong trào thi đua dân vận khéo của địa phương. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, xã Bàu Hàm đã triển khai và nhân rộng 47 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực; trong đó, mô hình tại Giáo họ Đa Minh mang lại những giá trị thực tiễn sâu sắc.

Theo ông Lê Huy Thiêm, mô hình đã gắn kết hài hòa 4 yếu tố: “đạo - đời - gia đình - cộng đồng”. Gia đình hạnh phúc làm nền tảng; đạo đức tôn giáo là động lực tinh thần; ANTT và cảnh quan môi trường là điều kiện; khối đại đoàn kết toàn dân là sợi dây kết nối. Điểm then chốt là cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn quán triệt tinh thần việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; lắng nghe nhu cầu chính đáng của nhân dân để lựa chọn hướng giải quyết phù hợp; lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho nhân dân.

Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt công tác dân vận, nhận thức và hành động của nhân dân tại ấp Cây Gáo có chuyển biến rõ rệt. Địa bàn không phát sinh các tệ nạn xã hội phức tạp; công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài được chăm lo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Thời gian tới, Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Hàm định hướng tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình tại Giáo họ Đa Minh; đồng thời rà soát, đánh giá để nghiên cứu nhân rộng cách làm này sang các giáo họ và khu dân cư khác. Việc nhân rộng sẽ không thực hiện máy móc, sao chép nguyên mẫu mà linh hoạt dựa trên nhu cầu thực tế và sự tự nguyện bàn bạc của người dân từng khu vực.

Qua triển khai mô hình Gia đình hạnh phúc - Giáo họ bình yên ở xã Bàu Hàm cho thấy, khi chủ trương của Đảng hợp lòng dân, công tác dân vận khơi dậy được tiềm năng, sức mạnh và tinh thần tự quản trong cộng đồng, nhiều vấn đề ở cơ sở có thể được giải quyết từ chính sự đồng thuận của người dân. Đây là cơ sở để xã Bàu Hàm tiếp tục giữ vững ANTT, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.