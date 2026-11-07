Gia đình hạnh phúc cùng '5 không, 3 sạch, 3 an'

Phụ nữ thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang) trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tại tuyến đường thôn. Ảnh: NGỌC QUỐC

Ghi ở thôn Bồ Bản

“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được phát triển từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trước đây, với 11 tiêu chí. Trong đó, “5 không” gồm: không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí; “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “3 an” gồm: an toàn, an tâm, an sinh.

Mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động triển khai tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang) thu hút 30 hội viên tham gia.

Theo chị Lê Thị Trang, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Bồ Bản, mô hình được triển khai thuận lợi nhờ kế thừa nền tảng và kinh nghiệm từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trước đây. Chi hội xác định thực hiện tốt các tiêu chí “5 không” là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng hoàn thành những tiêu chí còn lại.

Theo đó, Chi hội Phụ nữ thôn Bồ Bản thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, đời sống hội viên để kịp thời hỗ trợ, nhất là các gia đình khó khăn.

Vừa qua, chi hội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ bà Tán Thị Quế 100 con gà giống để phát triển sinh kế; đồng thời nhận đỡ đầu cháu Tán Nguyễn Trí Nguyễn, cháu ngoại bà Quế, với kinh phí 6 triệu đồng/năm. Gia đình bà Quế thuộc diện đặc biệt khó khăn, cháu Nguyễn mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại. Những hoạt động hỗ trợ thiết thực này góp phần giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động.

Thực hiện tiêu chí “3 sạch”, Chi hội Phụ nữ thôn Bồ Bản vận động toàn thể hội viên ra quân vệ sinh môi trường mỗi tháng một lần nhằm giữ gìn không gian sống sạch đẹp. Cùng với đó, chi hội vận động chị em phân loại rác thải tái chế, hằng quý thu gom bán gây quỹ hỗ trợ các trường hợp khó khăn.

Thực hiện tiêu chí “3 an”, chi hội chú trọng vận động con cháu hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời làm cầu nối hòa giải khi phát sinh mâu thuẫn tại khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Vang cho hay, qua kết quả khảo sát các hộ tham gia mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, thôn Bồ Bản có tỷ lệ hoàn thành 11 tiêu chí theo quy định đã đạt hơn 90%. Chị em phụ nữ trong thôn không chỉ giỏi vun vén hạnh phúc gia đình, hăng hái phát triển kinh tế, mà còn đóng góp vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, mang lại diện mạo mới cho quê hương.

Thời gian đến, hội bám sát cơ sở, cụ thể hóa từng tiêu chí gắn kết chặt chẽ với lộ trình xây dựng nông thôn mới địa phương. Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng mô hình ra 2 thôn Hòa Phong và Túy Loan Tây với sự tham gia của 120 hội viên.

Chi hội Phụ nữ thôn An Trân (xã Thăng Trường) hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho 6 hội viên khó khăn vào tháng 10/2026. Ảnh: ÁNH DUYÊN

Nhân rộng mô hình

Tại xã Thăng Trường, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được triển khai tại hai thôn Tiên Đỏa và An Trân, thu hút gần 120 hội viên tham gia.

Chị Trần Thị Phúc, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn An Trân cho hay, thực hiện các tiêu chí “5 không”, chi hội chú trọng chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua, chi hội hỗ trợ 6 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho 6 hội viên; đồng thời nhận đỡ đầu hai em Phan Ngọc Hiếu (6 tuổi) và Đinh Thị Lan Anh (15 tuổi), đều mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Ngọc Hiếu được hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng, Lan Anh 500 nghìn đồng/tháng.

Đối với tiêu chí “3 sạch”, chi hội thường xuyên vận động hội viên tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải tái chế, góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Bà Tăng Thị Ánh Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng Trường cho biết, để nâng cao hiệu quả cuộc vận động, hội đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giúp hội viên hiểu rõ ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm trong thực hiện từng tiêu chí.

Thời gian tới, hội tiếp tục bám sát cơ sở, nhân rộng mô hình tại các chi hội trực thuộc; đồng thời chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để hội viên nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn thành phố đã thành lập 161 mô hình, thu hút hơn 10.600 thành viên đăng ký tham gia, đồng thời hỗ trợ hơn 3.490 hộ gia đình hoàn thành 11 tiêu chí. Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được các cấp hội thực hiện, góp phần cải thiện môi trường sống, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các cấp hội duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình đã thành lập, hướng đến hằng năm hỗ trợ thêm 1.500 hộ gia đình đạt chuẩn 11 tiêu chí, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc.