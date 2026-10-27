Gia đình H'Hen Niê leo núi ở Cộng hòa Czech, xúc động khi bố lần đầu chạm tay vào tuyết

Mới đây, H'Hen Niê tiếp tục cập nhật hành trình du lịch châu Âu cùng bố mẹ, ông xã Tuấn Khôi và con gái Harley. Gia đình người đẹp dành một ngày khám phá quần thể đá Adršpach tại Cộng hòa Czech. Đây là một phần của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Adršpach–Teplice Rocks, nổi tiếng với những vách đá sa thạch, khe núi sâu, lối đi hẹp và các điểm quan sát giữa rừng.

H'Hen Niê và Tuấn Khôi từng đặt chân đến địa danh này. Trong lần trở lại, hai người muốn bố của nàng hậu cùng bé Harley trực tiếp chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đặc biệt. “Hen và gia đình đã dành một ngày trải nghiệm leo núi tại Công viên địa chất Adršpach, khám phá mê cung đá hùng vĩ. Hen cùng ba Khôi từng đến đây rồi nhưng chuyến này cả hai quyết định trở lại để ông ngoại và em Harley được tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên”, cô chia sẻ.

Qua những hình ảnh được đăng tải, H'Hen Niê cùng chồng, con gái và bố ruột di chuyển giữa rừng cây, hồ nước cùng những khối đá sa thạch có hình dáng độc đáo. Cả gia đình mặc trang phục giữ ấm, lựa chọn giày thể thao phù hợp với hành trình đi bộ ngoài trời.

Trong suốt hành trình, Tuấn Khôi địu con gái trên lưng bằng chiếc ba lô chuyên dụng được chuẩn bị từ trước. Bé Harley ngồi ngoan phía sau bố, chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh.

H'Hen Niê kể con gái lắng nghe mẹ giới thiệu về những địa điểm đi qua rồi bật cười thích thú. Phản ứng hào hứng của cô bé khiến người đẹp muốn đưa con trải nghiệm thêm nhiều vùng đất mới.

“Suốt dọc đường, ba Khôi địu em Harley trên lưng bằng chiếc ba lô đặc biệt dành cho chuyến leo núi này. Em ngoan ngoãn ngồi sau lưng ba, dỏng tai nghe mẹ Hen thuyết trình và cười thích thú. Điều đó làm mẹ Hen càng muốn đưa em đi chơi nhiều nơi hơn nữa”, cô viết.

Loạt ảnh cho thấy bé Harley khá thoải mái trong lần theo bố mẹ khám phá thiên nhiên. Cô bé mặc đồ giữ ấm, đội mũ len, biểu cảm vừa tò mò vừa thích thú.

Mẹ H'Hen Niê không tham gia chặng leo núi vì e ngại độ cao và cân nhắc tình trạng sức khỏe. Bà nghỉ tại khu vực chân núi, chờ chồng cùng các con, cháu hoàn thành chuyến tham quan. “Bà ngoại sợ leo núi, sức khỏe cũng không phù hợp nên nghỉ ngơi ở chân núi, chờ mấy ông cháu quay lại”, nàng hậu cho biết.

Ngoài trải nghiệm tại Adršpach, chuyến đi còn mang đến một khoảnh khắc đặc biệt cho bố H'Hen Niê. Tại một điểm dừng khác trong hành trình châu Âu, ông lần đầu được tận tay cầm tuyết. Chứng kiến niềm vui của bố, H'Hen Niê xúc động: “Niềm ao ước của mình là cho ba mẹ được thấy tuyết. Nay đã tới rồi, nhìn ba háo hức nắm được tuyết, vui quá cả nhà ơi!”."Ba tung lên, y chang lần đầu mình được thấy tuyết", cô cho biết thêm.

Trước khi khởi hành, nàng hậu từng tiết lộ mong muốn đưa bố mẹ sang châu Âu ngắm các nhà thờ cổ, chiêm ngưỡng cảnh sắc phương Tây và nhìn thấy tuyết. Cô cho biết, đây là lần đầu H'Hen Niê du lịch châu Âu đúng nghĩa. Trước đó, cô từng nhiều lần đến khu vực này nhưng chủ yếu vì công việc.