Gia đình gây chú ý vì để con trai 9 tháng tuổi leo núi

Cậu bé 9 tháng tuổi leo từng bậc thang trên đường lên núi. Ảnh: Douyin

Cuối tháng 9, anh Huang - bố của bé Wenwen 9 tháng tuổi đưa gia đình đi du lịch ở núi Thanh Long, Giang Hạ, Vũ Hán (Trung Quốc).

Bé Wenwen biết bò khi được khoảng 6 tháng tuổi. Mỗi ngày, bố mẹ cho bé bò trên mặt phẳng ở công viên trong khu dân cư. Đến 8 tháng tuổi, bé biết bò lên cầu thang, theo SCMP.

Một đoạn video ghi lại cảnh bé tự leo các bậc thang tại khu du lịch thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh em bé nhỏ tuổi thoăn thoắt leo từng bậc khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời làm dấy lên tranh luận về cách cha mẹ cho con trải nghiệm các hoạt động ngoài trời.

Đoạn video nhận hơn 200.000 lượt thích và khoảng 17.000 bình luận. Trong video, người mẹ luôn đi sát phía sau để hỗ trợ con. Cậu bé cũng được trang bị miếng bảo vệ đầu gối nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương trong quá trình vận động.

Một số người xem lo ngại rằng việc để một em bé mới 9 tháng tuổi leo núi có thể tiềm ẩn rủi ro.

“Em bé nhỏ như vậy có thực sự phù hợp để leo núi không?”, một người bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại tỏ ra thích thú và ủng hộ cách gia đình cho con khám phá thế giới. Một số người cho rằng việc vận động ngoài trời có thể giúp trẻ tiêu hao năng lượng, làm quen với môi trường tự nhiên và phát triển khả năng vận động.

Cậu bé Wenwen đeo đồ bảo vệ đầu gối khi chơi ngoài trời. Ảnh: Sohu

Anh Huang cho biết đây là lần đầu tiên con trai leo núi. Sau khi chứng kiến khả năng vận động của con trai, vợ chồng anh quyết định đưa bé thử sức với chuyến leo núi.

Cả hai đều yêu thích các hoạt động ngoài trời và nhận thấy con trai cũng có niềm yêu thích tương tự. Theo anh Huang, Wenwen thường tỏ ra bồn chồn nếu phải ở trong nhà quá lâu.

“Chúng tôi đưa con đi leo núi không phải để rèn luyện, mà để giúp bé tiêu hao năng lượng”, anh nói.

Những người đi ngang qua thường bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng leo núi của Wenwen. Trong suốt hành trình, cậu bé tỏ ra tập trung, thích thú với cảnh vật xung quanh. Cha bé cho biết sau chuyến đi, tâm trạng của con vui vẻ hơn, dễ ngủ hơn.

Gia đình cho rằng điều quan trọng là tôn trọng sở thích, cảm xúc của trẻ và tạo điều kiện để con khám phá những điều mình yêu thích, nhưng vẫn phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Hai vợ chồng khuyến cáo những gia đình muốn cho trẻ nhỏ tham gia các hoạt động tương tự cần giám sát chặt chẽ. Họ cho rằng nên có ít nhất 3 người lớn đi cùng khi đưa trẻ leo núi, lựa chọn những cung đường có địa hình tương đối bằng phẳng và chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Thời gian tới, gia đình dự định đưa Wenwen đi leo núi khoảng 2 tuần 1 lần và cho bé làm quen với hoạt động cắm trại.