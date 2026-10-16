Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng du lịch Thượng Hải, Hàng Châu

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 38, Đông Nhi đã được Ông Cao Thắng và 2 con gái tổ chức sinh nhật ở một nơi xa. Cô khoe nhiều hình ảnh đẹp bên gia đình ở Thượng Hải, Hàng Châu (Trung Quốc)

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Sinh nhật năm nay, dù đón tuổi mới ở một nơi hơi xa, nhưng hoa, quà và những lời chúc yêu thương của mọi người thì Nhi đều đã nhận được rồi. Cảm ơn cả nhà vì đã luôn nhớ đến Nhi. Đọc từng lời chúc, Nhi cảm nhận được thật nhiều sự ấm áp và trân quý những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình".

Cô còn khoe ảnh tình cảm bên chồng - ca sĩ Ông Cao Thắng ở địa điểm du lịch nổi tiếng Tây Hồ (Hàng Châu).

Cặp đôi khoe trọn cảnh Tây Hồ vào buổi hoàng hôn mát mẻ cùng không khí thoáng đãng.

Trước đó, họ tận hưởng không khí vui nhộn ở Disney land (Thượng Hải). Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất yêu thích.

Gia đình ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng háo hức khi được trải nghiệm các dịch vụ trò chơi ở Disney land.

Sau đó, họ lại đón sinh nhật ở Hàng Châu với không khí mát mẻ và sạch sẽ.

Tổ ấm hạnh phúc của Ông Cao Thắng và Đông Nhi nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Sau 7 năm về chung nhà, họ luôn đồng hành cùng nhau và có được cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Khóc, Bối rối, Bad Boy, Xin anh đừng và We Belong Together. Cô ghi dấu ấn qua nhiều năm hoạt động âm nhạc, đồng thời được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ năng động, có sức ảnh hưởng với khán giả trẻ. Ông Cao Thắng sinh năm 1986, từng là thành viên nhóm nhạc Weboys trước khi chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh và sản xuất âm nhạc. Anh thành lập công ty giải trí, hỗ trợ phát triển sự nghiệp của Đông Nhi và góp phần xây dựng nền tảng cho các dự án âm nhạc của cô.