Việt Nam có không ít gia đình doanh nhân nổi tiếng với khối tài sản lớn và những doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong số đó, gia đình ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung, những người sáng lập Tập đoàn KN Holdings, có một câu chuyện đặc biệt kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành những doanh nhân thành đạt, hai vợ chồng từng tổ chức đám cưới trong cảnh thiếu thốn, chỉ đủ tiền chụp một bức ảnh kỷ niệm. Tám năm sau, họ tiếp tục bán chiếc xe máy duy nhất để lấy vốn khởi nghiệp. Đến nay, gia đình có hai người con trưởng thành và ba thành viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ông Lê Văn Kiểm sinh năm 1945 tại Huế, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha hy sinh khi ông mới 4 tuổi. Năm 1954, ông được đưa ra miền Bắc học tập tại các trường dành cho học sinh miền Nam.

Cũng trong năm ấy, bà Trần Cẩm Nhung, sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi, khi mới 8 tuổi đã theo đoàn con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, xa cha mẹ để tiếp tục việc học. Chính những năm tháng học tập xa quê đã đưa hai người gặp gỡ và nên duyên vợ chồng.

Ngày 30/4/1970, ông Kiểm và bà Nhung tổ chức một đám cưới giản dị tại Hà Nội. Tiệc cưới chỉ có trà Thái Nguyên, thuốc lá Tam Đảo, kẹo Hải Hà. Để chuẩn bị vài mâm cỗ mời người thân, hơn chục ngày trước lễ cưới, hai người còn cùng nhau đi bắt chim sẻ trên những hàng cây sấu ở Hà Nội. Bà Nhung sau đó tẩm ướp, bảo quản để dành cho ngày vui.

Dù tiết kiệm đến vậy, sau đám cưới, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để đôi vợ chồng trẻ chụp duy nhất một bức ảnh tại hiệu ảnh Bờ Hồ. Một năm sau, con trai đầu lòng Lê Huy Hoàng chào đời. Năm 1976, gia đình tiếp tục đón con gái Lê Nữ Thùy Dương.

Gia đình ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung

Đến năm 1978, khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vợ chồng ông Kiểm quyết định bán chiếc xe máy, tài sản lớn nhất của gia đình, để lấy vốn làm ăn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kiểm kể số tiền bán xe là 1.000 USD. Hai vợ chồng dùng toàn bộ số tiền mua máy trộn thức ăn gia súc. Ban ngày, họ vẫn đi làm công chức nhà nước, tối về lại tất bật vận hành máy móc.

Không có sẵn nhà xưởng lớn hay nguồn vốn dồi dào, công việc ban đầu phụ thuộc vào sự cần mẫn của cả hai. Sau đó, trong một lần đi dã ngoại cùng gia đình, ông Kiểm tình cờ phát hiện hạt cao su khô cháy mạnh. Từ quan sát này, ông cùng vợ, vốn là kỹ sư hóa, nghiên cứu ép dầu hạt cao su để sử dụng trong sản xuất sơn.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Theo lời ông Kiểm, trong cuộc khủng hoảng năm 1997, gia đình từng phải bán khoảng 4–5 kg vàng tích lũy để bảo đảm tiền lương cho người lao động.

Từ cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi ban đầu, hoạt động kinh doanh của gia đình dần mở rộng sang nhiều lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái KN Holdings ngày nay.

Năm 2008, ông Lê Văn Kiểm lần đầu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới. Đến ngày 28/11/2020, ông tiếp tục nhận danh hiệu này lần thứ hai. Vợ ông là bà Trần Cẩm Nhung cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong cùng năm.

Tiếp nối thế hệ cha mẹ, ngày 6/12/2025, bà Lê Nữ Thùy Dương được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận những đóng góp trong gần 30 năm hoạt động và điều hành doanh nghiệp. Ngoài vai trò điều hành KN Holdings, bà Lê Nữ Thùy Dương hiện là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Như vậy, gia đình ông Lê Văn Kiểm có 3 thành viên thuộc hai thế hệ cùng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trong đó riêng ông Kiểm được trao tặng hai lần.

KN Holdings hiện phát triển hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng và golf, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn hợp tác với các đối tác quốc tế triển khai nhiều dự án tại TP. HCM, đồng thời phát triển đại đô thị biển CaraWorld Cam Ranh với quy mô gần 800ha tại Khánh Hòa.

Ở mảng dịch vụ, hệ sinh thái của tập đoàn có các sân golf và cơ sở nghỉ dưỡng như Golf Long Thành, KN Golf Links và Wyndham Grand Cam Ranh.

Đối với năng lượng tái tạo, KN Holdings cho biết đã đưa vào vận hành ba nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 200MWp, đồng thời phát triển danh mục dự án mới có tổng công suất dự kiến 3.830MWp.

Trong lĩnh vực khu công nghiệp và logistics, tập đoàn đầu tư các dự án KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành tại Đồng Nai.

Một trong những doanh nghiệp đáng chú ý thuộc hệ sinh thái này là Công ty TNHH KN Cam Ranh, chủ đầu tư dự án KN Paradise, được phát triển với tên thương mại CaraWorld Cam Ranh. Dự án có quy mô khoảng 794ha, gồm phân khu đô thị hơn 545ha, sân golf 90ha và khu nghỉ dưỡng hơn 158ha. Trong đó, sân golf đã đi vào hoạt động.

Năm 2025, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 182 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối năm của doanh nghiệp đạt 9.194 tỷ đồng và tổng nợ phải trả 34.868 tỷ đồng. Tổng tài sản của KN Cam Ranh theo đó đạt khoảng 44.062 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, gia đình ông Lê Văn Kiểm còn được biết đến với các chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ cộng đồng.

Theo thông tin từ KN Holdings, tính đến năm 2026, gia đình ông Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung đã đóng góp gần 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội trong và ngoài nước.

Gần đây nhất, ngày 23/11/2026, ông Lê Văn Kiểm đại diện gia đình cam kết đóng góp 150 tỷ đồng trong vòng 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 25/11/2026, tại Hà Nội, Vietcombank và KN Holdings ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Đại diện KN Holdings ký kết thỏa thuận là bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn. Bà cũng là một trong ba thành viên của gia đình doanh nhân Lê Văn Kiểm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Theo thỏa thuận, Vietcombank và KN Holdings sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau. Vietcombank sẽ phối hợp xây dựng giải pháp tài chính cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của KN Holdings, gồm bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp và logistics, đồng thời hỗ trợ kết nối với các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế.