Gia đình Đoan Trang gây chú ý

Mới đây, Đoan Trang chia sẻ loạt ảnh gia đình nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trên biển cùng những khoảnh khắc hạnh phúc của ba thành viên tạo nên bộ ảnh ngập tràn sắc màu và cảm xúc.

Đoan Trang đăng tải những khung hình riêng cho chồng. Khoảnh khắc hai người ngồi đối diện, mỉm cười và nâng ly giữa ánh chiều tà mang đến vẻ lãng mạn cho chuyến đi.

Trong những bức hình, nữ ca sĩ diện trang phục họa tiết nhiệt đới nổi bật. Doanh nhân Johan Wicklund chọn áo đơn giản, con gái Sol mặc váy trắng. Cả nhà quây quần bên bàn ăn hướng biển, cùng nâng ly và lưu lại kỷ niệm khi bầu trời chuyển sắc vàng, cam, hồng.

“Bận rộn đến mấy cũng chẳng bao giờ nản lòng vì luôn sắp xếp để có được những khoảnh khắc bên nhau thế này”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Cô chia sẻ thêm: “Được lạc vào mùa đẹp nhất ở đây quả là một điều may mắn cho gia đình nhỏ. Biết ơn từng khoảnh khắc”.

Theo Đoan Trang, chuyến đi diễn ra trong kỳ nghỉ thu của con gái. Đây còn là phần thưởng vợ chồng cô dành cho Sol sau buổi ghi hình podcast. “Đi quay Podcast ngoan giỏi nên quay xong là ba mẹ thưởng cho chuyến nghỉ dưỡng Phú Quốc liền”, cô tiết lộ.

Sol tên thật là Angelina Wicklund, sinh năm 2014. Con gái Đoan Trang có nét đẹp lai Việt Nam – Thụy Điển, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thụy Điển. Ở tuổi 12, Sol được mẹ tạo điều kiện làm quen với các hoạt động nghệ thuật. Đoan Trang hỗ trợ con thu âm một số ca khúc thiếu nhi. Hai mẹ con còn thực hiện talkshow về sức khỏe và tâm lý dành cho bé gái.

Đoan Trang cho biết, cô hạnh phúc khi được gần người thân và có thêm cơ hội hoạt động nghệ thuật. Đoan Trang sinh năm 1978, quê Đồng Nai, giành giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2001. Cô ghi dấu ấn qua các ca khúc Tóc hát, Socola, Khi tôi 20, Bâng khuâng… Nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Johan Wicklund năm 2012. Sau 14 năm chung sống, hai người vẫn duy trì thói quen dành thời gian cho gia đình giữa lịch làm việc riêng.