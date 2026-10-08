Gia đình đi vòng quanh thế giới suốt 8 năm, bất ngờ khi trở về nhà

Sau 8 năm lênh đênh trên biển, đi qua hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, một gia đình người Anh trở về quê nhà và bất ngờ khi chi phí sinh hoạt hàng tháng tăng gần gấp đôi so với trước chuyến hành trình.

Gia đình 5 người trên thuyền chu du vòng quanh thế giới. Ảnh: SWNS

Chuyến phiêu lưu trên thuyền

Alan Wood (hiện 57 tuổi) cùng vợ Irenka (hiện 55 tuổi) và 3 người con đến từ Brighton (Anh) bắt đầu cuộc sống trên biển từ năm 2017. Khi ấy, các con của họ mới 5, 8 và 11 tuổi. Gia đình rời Hy Lạp trên chiếc thuyền buồm dài khoảng 16m, bắt đầu hành trình kéo dài 8 năm đi vòng quanh thế giới vì mệt mỏi với cuộc sống bon chen.

"Chúng tôi nghiêm túc với ý tưởng thực hiện chuyến đi thuyền dài ngày kể từ khi con út chào đời. Cậu bé sinh ra vẫn còn nằm nguyên trong màng ối. Bác sĩ cho rằng đây là trường hợp hiếm gặp.

Theo dân gian, những đứa trẻ này được coi là may mắn. Các thuỷ thủ tin rằng những trẻ như vậy là lá bùa hộ mệnh của gia đình. Hơn nữa, hai con lớn chuẩn bị bước vào giai đoạn giáo dục mới, nên nếu không làm ngay thì sẽ không bao giờ làm được", ông Alan nói.

Gia đình họ đã đi qua hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con gái lớn Rowan đã trở về Anh vào năm 2022 để học tập, sau 5 năm đi cùng gia đình.

Hai người con trai nhỏ hơn là Darroch (hiện 16 tuổi) và Yewan (hiện 13 tuổi), tiếp tục đồng hành cùng cha mẹ trên biển cho đến khi cả gia đình trở về Anh.

Trong suốt hành trình, gia đình cho thuê căn nhà ở Brighton để trả khoản vay thế chấp và lấy kinh phí sinh hoạt. Khoảng 25% thu nhập còn lại đến từ việc sản xuất video trên YouTube và Patreon, theo Wales Online.

Alan Wood cùng vợ, Irenka, trong chuyến hành trình vượt Biển Đỏ. Ảnh: Telegraph

Trở về nhà

Họ trở về nhà vào tháng 5/2025. Mới đây, ông Alan chia sẻ những khó khăn mà gia đình đối mặt sau thời gian sống trên biển.

Ông Alan cho biết: "Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời đối với cả gia đình. Chúng tôi chuyển đổi trạng thái từ phải chi tiền mới được qua kênh đào Suez, hay chạy trốn khỏi cướp biển Sudan sang một ngày đi học, làm việc bình thường. Chúng tôi cần chút thời gian để thích nghi".

Tuy nhiên, sau thời gian dài xa nhà, điều khiến Alan bất ngờ là sự thay đổi chóng mặt của cuộc sống trên đất liền.

"Việc trở lại cuộc sống thực tế khiến chúng tôi khá bất ngờ. Con út của tôi sống trên biển còn nhiều hơn cả trên đất liền", ông Alan nói.

Trước khi bước vào cuộc hành trình, gia đình từng duy trì cuộc sống với khoảng 1.500 bảng Anh (hơn 50 triệu đồng)/tháng. Nhưng hiện tại, con số này đã gấp đôi, khoảng 3.000 bảng Anh (hơn 103 triệu đồng).

Ông Alan cho biết hoá đơn điện tăng cao, chi phí sinh hoạt cũng tăng nhiều hơn.

"Lạm phát ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi. Chi phí mua sắm gần như tăng gấp đôi. Trong khi đó, thị trường mua bán thuyền lớn khá ảm đạm. Chúng tôi gặp khó khăn khi bán thuyền", ông nói.