Gia đình đi 2 tiếng đến dự đám cưới, cô dâu vừa gặp đã nói một câu khiến cả nhà bỏ về

Theo The Independent, người phụ nữ có tài khoản TikTok @ebrown_rn cho biết cô cùng chồng và các con đã di chuyển khoảng hai giờ để dự đám cưới của một người bạn lâu năm của chồng. Tuy nhiên, khi gia đình vừa có mặt tại sự kiện được khoảng 15 phút, cô đã gặp tình huống khó xử.

Trong đoạn video được quay bên trong ô tô sau khi rời đám cưới, người phụ nữ kể rằng cô bị cô dâu trực tiếp phàn nàn vì bộ váy mình mặc bị cho là không phù hợp với quy định trang phục của buổi lễ.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy có nền xanh đậm, điểm các họa tiết hình học màu xanh nhạt, hồng và trắng. Cô cho biết trước đó không nhận được thiệp mời chính thức gửi đến nhà, mà chỉ biết thông tin về đám cưới thông qua tin nhắn điện thoại của chồng. Theo lời kể của cô, tin nhắn này không đề cập đến quy định trang phục.

“Tôi thực sự không biết có quy định đó tồn tại”, người phụ nữ chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi bị góp ý về quần áo ngay tại đám cưới.

Một khách mời đám cưới chia sẻ về cuộc chạm mặt khó xử với cô dâu. Ảnh: Getty Images

Trong bài đăng tiếp theo, cô cho biết chú rể là bạn thân lâu năm của chồng mình, hai người đã quen nhau khoảng 20 năm. Tuy nhiên, cô chưa từng gặp cô dâu trước ngày cưới.

Theo lời người phụ nữ, trước khi nhắc đến trang phục của cô, cô dâu cũng đã phàn nàn về màu sắc bộ đồ của chồng cô và yêu cầu anh tháo cà vạt. Sau đó, cô dâu nói rằng trang phục của người phụ nữ không phù hợp với những màu sắc đã yêu cầu khách mời mặc.

Người phụ nữ kể cô dâu còn nói thông thường sẽ yêu cầu những người mặc sai quy định rời khỏi sự kiện, nhưng vì gia đình cô đã đi một quãng đường xa nên vẫn có thể ở lại. Dù vậy, cô quyết định ra về ngay sau cuộc trò chuyện. Chồng và các con sau đó cũng rời đám cưới cùng cô.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cô dâu cư xử thiếu lịch sự khi không thông báo rõ quy định trang phục nhưng lại trực tiếp phê bình khách mời. Có ý kiến cho rằng nếu khách không nhận được lời dặn cụ thể thì không thể bị trách vì lựa chọn quần áo.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng đứng về phía cô dâu. Họ cho rằng chủ tiệc có quyền đặt ra quy định về trang phục, đặc biệt khi đã dành nhiều thời gian và tiền bạc để chuẩn bị cho ngày cưới. Theo nhóm này, khách mời nên tôn trọng những yêu cầu đã được đưa ra.

Tranh cãi vì thế không chỉ xoay quanh một chiếc váy, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm thông báo quy định trang phục và cách ứng xử giữa chủ tiệc với khách mời trong ngày cưới.