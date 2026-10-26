Gia đình đang bán chuối chiên phải bỏ chạy tán loạn, camera ghi lại diễn biến đáng sợ trước đó

(Video ghi lại vụ tai nạn bất ngờ khiến các thành viên bỏ chạy tán loạn. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một gia đình. Theo đoạn clip ghi lại, một gia đình vừa trò chuyện vừa đứng làm bánh chuối, chuẩn bị hàng để bán cho khách. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra khiến ai cũng hoảng sợ.

Theo camera an ninh ghi lại, một chiếc ô tô màu trắng bất ngờ mất lái, lao trúng khu vực đang chiên bánh. May mắn khi phát hiện, các thành viên trong gia đình đã kịp thời bỏ chạy tán loạn, đảm bảo an toàn tính mạng. Tuy nhiên, nhiều vật dụng, đồ đạc văng tung tóe sau vụ việc.

Chiếc ô tô lao vào quầy hàng, may mắn các thành viên đều kịp thời bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít cư dân mạng thót tim trước khoảnh khắc chiếc ô tô lao thẳng vào khu vực đang chiên bánh, đồng thời cho rằng các thành viên trong gia đình đã rất may mắn khi kịp thời chạy thoát.