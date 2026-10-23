Gia đình của nghiên cứu sinh người Việt nghi bị đầu độc ở Mỹ lên tiếng

Là con út trong gia đình nông dân ở Nghệ An, Kiệt Trần nỗ lực học tập để theo đuổi con đường nghiên cứu ở nước ngoài. Nay, trước biến cố nghi bị đầu độc tại Mỹ, gia đình lo lắng khi anh đối mặt nguy cơ tổn thương thần kinh và chi phí điều trị tốn kém.

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