Gia đình của nghiên cứu sinh người Việt nghi bị đầu độc ở Mỹ lên tiếng
Nghiên cứu sinh Kiệt Trần quê Nghệ An nghi bị đồng nghiệp đầu độc tại Mỹ hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
Là con út trong gia đình nông dân ở Nghệ An, Kiệt Trần nỗ lực học tập để theo đuổi con đường nghiên cứu ở nước ngoài. Nay, trước biến cố nghi bị đầu độc tại Mỹ, gia đình lo lắng khi anh đối mặt nguy cơ tổn thương thần kinh và chi phí điều trị tốn kém.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gia-dinh-cua-nghien-cuu-sinh-nguoi-viet-nghi-bi-dau-doc-o-my-len-tieng-169261023152402669.htm