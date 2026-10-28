Gia đình có công, hộ nghèo và người khuyết tật được miễn lệ phí khi đăng ký hộ tịch

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày tóm tắt dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, nghị quyết quy định miễn lệ phí đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ và kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú trong nước. Đối với các thủ tục hộ tịch khác, mức lệ phí dao động từ 3.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy từng thủ tục và việc có yếu tố nước ngoài hay không.

Về lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội, người thuộc gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và người khuyết tật được miễn lệ phí khi đăng ký hộ tịch.

Đối với thủ tục hộ tịch không có yếu tố nước ngoài, lệ phí đăng ký một số việc là 5.000 đồng, gồm đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử và đăng ký lại kết hôn. Lệ phí đăng ký nhận cha, mẹ, con là 10.000 đồng; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi là 5.000 đồng, còn người từ đủ 14 tuổi là 25.000 đồng.

Lệ phí cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 3.000 đồng/bản. Lệ phí xác định lại dân tộc là 25.000 đồng mỗi việc. Mức thu đối với thủ tục bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước và một số việc hộ tịch khác là 5.000 đồng mỗi việc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Với thủ tục có yếu tố nước ngoài, lệ phí đăng ký khai sinh hoặc khai tử đúng hạn là 25.000 đồng mỗi việc. Các trường hợp đăng ký không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh hoặc khai tử có mức thu 50.000 đồng. Đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn và đăng ký nhận cha, mẹ, con thu 1 triệu đồng mỗi việc.

Các thủ tục có yếu tố nước ngoài như thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch và xác định lại dân tộc có mức thu 25.000 đồng mỗi việc. Lệ phí đăng ký, chấm dứt giám hộ; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch đã được cơ quan nước ngoài giải quyết và các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài khác là 50.000 đồng mỗi việc.