Gia đình Chủ tịch PNJ ồ ạt thoái vốn, doanh nghiệp đối diện rủi ro lỗ kỷ lục hơn 6.200 tỷ đồng

Người nhà Chủ tịch ồ ạt bán ra hàng chục triệu cổ phiếu

Ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung, vừa đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ). Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 10 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 25 tháng 9, lượng cổ phiếu này có thể mang về cho ông Duy khoảng 297 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 7, ông Duy từng mua thêm 300.000 cổ phiếu PNJ khi thị giá suy giảm, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,7% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất đợt bán 65% số cổ phần đang nắm giữ lần này, lượng cổ phiếu của ông sẽ giảm chỉ còn 4,83 triệu đơn vị, tương ứng 0,94% vốn. Việc em trai Chủ tịch PNJ đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu diễn ra ngay sau khi hai người con gái của bà Dung hoàn tất thoái vốn. Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Thảo đã bán 7 triệu cổ phiếu và bà Trần Phương Ngọc Hà bán 18 triệu cổ phiếu, thu về tổng cộng khoảng 920 tỷ đồng.

Tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình bà Dung hiện ở mức 11,25%. Nếu ông Duy giao dịch thành công, tỷ lệ này sẽ tiếp tục hạ về 9,49%. Gần đây, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã cấp cho PNJ hạn mức vay tối đa 1.080 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm. Doanh nghiệp này cũng vừa công bố kế hoạch huy động khoảng 8.000 tỷ đồng trong 3 năm tới.

Gánh nặng dự phòng và rủi ro lỗ kỷ lục trong năm 2026

Làn sóng bán cổ phiếu của người nhà lãnh đạo cấp cao xuất hiện vào thời điểm PNJ đang chịu áp lực tài chính lớn từ sự cố kim cương. Báo cáo tài chính bán niên cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty đạt 728,5 tỷ đồng, sụt giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đi lùi chủ yếu do doanh nghiệp phải trích lập dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan tới chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Tình hình kinh doanh tiếp tục phản ánh khó khăn trong báo cáo tháng 7 và tháng 8. PNJ ghi nhận 5.695 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận gộp giảm hơn 45% xuống còn 550 tỷ đồng. Kết quả công ty báo lỗ sau thuế 61 tỷ đồng trong hai tháng này, trái ngược với khoản lãi 325 tỷ đồng của cùng kỳ. Ban lãnh đạo giải thích nguyên nhân lỗ đến từ sự suy giảm biên lợi nhuận gộp, diễn biến bất lợi của thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ trong tháng 7 âm lịch.

Công ty đã phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh cả năm 2026. Doanh thu dự kiến hạ 20% so với kế hoạch ban đầu xuống mức 39.057 tỷ đồng nhưng vẫn tăng 10% so với năm trước. Đặc biệt, khoản trích lập dự phòng tổn thất cho chính sách thu đổi được đẩy lên mức hơn 7.071 tỷ đồng. Việc trích lập khổng lồ này khiến mục tiêu lợi nhuận sau thuế từ mức lãi 3.400 tỷ đồng chuyển thành lỗ kỷ lục 6.271 tỷ đồng. PNJ cho biết nếu loại trừ khoản dự phòng này, lợi nhuận sau thuế vẫn có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng, nhưng đây sẽ là mức thấp nhất tính từ năm 2018.