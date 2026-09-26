Gia đình Chủ tịch PNJ liên tiếp bán cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến lỗ hơn 6.000 tỉ đồng

Người nhà Chủ tịch PNJ liên tiếp bán cổ phiếu

Ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vừa đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian từ ngày 1 đến 30.10.2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục đích giao dịch được công bố là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Duy hiện sở hữu hơn 13,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,7% vốn PNJ. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm còn hơn 4,8 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,94% vốn. Tính theo giá đóng cửa PNJ ngày 25.9 ở mức 33.000 đồng/cổ phiếu, 9 triệu cổ phiếu có giá trị khoảng 297 tỉ đồng.

Trước đó, hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu đăng ký trong giai đoạn 11-18.9. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Hà nắm giữ giảm từ gần 18,4 triệu đơn vị xuống còn 399.999 cổ phiếu, tương ứng 0,08% vốn PNJ.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và chị gái bà Hà, trước đó cũng hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,15% vốn.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, các giao dịch bán cổ phiếu của hai người con nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay. Trong khi đó, giao dịch 9 triệu cổ phiếu của ông Cao Ngọc Duy được công bố với mục đích riêng là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Gia đình Chủ tịch cho PNJ vay vốn

Việc thu xếp nguồn vốn từ gia đình Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh PNJ bước vào giai đoạn tái thiết sau những biến động liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương và chính sách thu đổi hàng hóa.

Theo kế hoạch được PNJ công bố, khoản vay từ gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã được giải ngân một phần, khoảng 700 tỉ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Trước đó, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung với hạn mức tối đa không quá 5% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất. Với tổng tài sản cuối tháng 6 ở mức gần 21.596 tỉ đồng, hạn mức tương ứng khoảng 1.080 tỉ đồng.

PNJ cũng đang xây dựng phương án huy động tối đa khoảng 8.000 tỉ đồng trong 3 năm thông qua nhiều hình thức nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho quá trình tái thiết.

PNJ dự kiến lỗ 6.271 tỉ đồng

Cùng thời điểm thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nhà Chủ tịch được công bố, PNJ trình cổ đông phương án điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Theo phương án mới, doanh thu thuần năm 2026 dự kiến đạt 39.057 tỉ đồng, giảm khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu 48.660 tỉ đồng nhưng vẫn tăng khoảng 10% so với năm 2025.

Nếu chưa tính khoản dự phòng tổn thất, PNJ dự kiến lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 3.408 tỉ đồng được thông qua trước đó.

Tuy nhiên, trong phương án thận trọng có tính đến dự phòng, PNJ dự kiến trích lập 7.071 tỉ đồng cho chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Doanh nghiệp xây dựng giả định khách hàng có thể bán lại hoặc đổi khoảng 80% lượng hàng hóa đã bán.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự kiến lợi nhuận gộp năm 2026 chuyển từ mức dương 9.486 tỉ đồng theo kế hoạch ban đầu sang âm 2.340 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến âm 6.059 tỉ đồng, còn lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỉ đồng.

Đây là phương án PNJ trình cổ đông xem xét, không phải kết quả kinh doanh đã thực hiện. Đại hội đồng cổ đông bất thường của PNJ dự kiến diễn ra ngày 21.10 để xem xét các nội dung điều chỉnh.

Lợi nhuận giảm mạnh

Áp lực tài chính của PNJ đã thể hiện trong kết quả kinh doanh nửa đầu năm.

6 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 25.709 tỉ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 728,5 tỉ đồng, giảm khoảng 35%.

Đáng chú ý, sau báo cáo tài chính bán niên được soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PNJ giảm từ khoảng 1.184 tỉ đồng theo số liệu trước soát xét xuống 728,5 tỉ đồng. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu liên quan việc cập nhật, bổ sung dự phòng cho các tổn thất ước tính phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Trong tháng 7 và 8, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 5.695 tỉ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận gộp giảm hơn 45% xuống 550 tỉ đồng. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 61 tỉ đồng trong hai tháng này.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ dự kiến không chia cổ tức tiền mặt năm 2026. Với năm 2025, doanh nghiệp đề xuất giảm cổ tức tiền mặt từ 20% xuống 10%; do đã tạm ứng 10%, PNJ sẽ không phải chi thêm nếu phương án được thông qua.