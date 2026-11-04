Gia đình Chủ tịch Gỗ Đức Thành (GDT) liên tục giao dịch cổ phiếu, lãi 9 tháng tăng nhẹ

Người thân Chủ tịch đăng ký mua - bán cổ phiếu GDT

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 3/11, bà Huỳnh Thị Thanh, em dâu bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã ck: GDT) đăng ký bán 17.000 cổ phiếu GDT nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ ngày 9/11 đến 8/12/2026.

Nếu hoàn tất, số cổ phiếu bà Thanh nắm giữ sẽ giảm từ 62.669 đơn vị, tương ứng 0,23% vốn, xuống còn 45.669 cổ phiếu, tương ứng 0,17%. Tạm tính theo giá đóng cửa GDT ngày 3/11 ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu, bà Thanh có thể thu về khoảng 270,3 triệu đồng nếu bán toàn bộ số cổ phiếu đăng ký. Trước đó, trong tháng 9/2026, bà Thanh đã bán 164.213 cổ phiếu GDT.

Ở chiều ngược lại, bà Lê Như Thanh An, con gái Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu, đăng ký mua 950.000 cổ phiếu GDT trong thời gian từ ngày 2/11 đến 1/12/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Thanh An chưa sở hữu cổ phiếu GDT. Nếu hoàn tất, bà sẽ nắm giữ 950.000 cổ phiếu, tương ứng 3,51% vốn điều lệ Gỗ Đức Thành. Tạm tính với mức giá 15.900 đồng/cổ phiếu tại phiên 3/11, số tiền bà Thanh An dự kiến phải chi cho giao dịch vào khoảng 15,1 tỷ đồng.

Các giao dịch trên diễn ra sau khi Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu mua thêm 597.340 cổ phiếu GDT trong tháng 10/2026. Theo thông báo giao dịch mới nhất của bà Huỳnh Thị Thanh, bà Lê Hải Liễu hiện sở hữu 7,3 triệu cổ phiếu GDT, tương ứng 27,32% vốn điều lệ Gỗ Đức Thành. Ngoài bà Liễu, hai thành viên khác trong gia đình cũng đang tham gia HĐQT doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, đang nắm giữ 716.293 cổ phiếu, tương ứng 2,65% vốn. Ông Lê Hồng Thành, Thành viên HĐQT, sở hữu 807.425 cổ phiếu, tương ứng 2,98% vốn điều lệ.

Lãi 9 tháng tăng nhẹ, tài sản vượt 677 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu thuần 148,9 tỷ đồng, tăng 86,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 19,85 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 287,41 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 52,86 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gỗ Đức Thành đạt 677,18 tỷ đồng, tăng 22,6% so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 81,44 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả đạt 303,54 tỷ đồng.