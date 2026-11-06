Gia đình Chủ tịch Cô Gia Thọ bất ngờ rút khỏi Hội đồng quản trị Thiên Long

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 7/12 tới.

Theo tài liệu họp, một trong những nội dung đáng chú ý là tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT. Trước đó, ngày 3/11, Thiên Long cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 5 thành viên, trong đó có ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập Tập đoàn Thiên Long.

Bốn thành viên còn lại xin từ nhiệm gồm bà Cô Cẩm Nguyệt, em gái ông Cô Gia Thọ; ông Cô Trần Cơ Nguyên, con trai ông Cô Gia Thọ; bà Cô Trần Dinh Dinh, con gái ông Cô Gia Thọ và ông Nguyễn Đình Tâm.

Các thành viên cho biết lý do từ nhiệm là lý do cá nhân. Việc miễn nhiệm dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Cô Gia Thọ làm Chủ tịch danh dự trong 3 năm

Bên cạnh nội dung nhân sự, HĐQT Thiên Long cũng thông qua hợp đồng tư vấn giữa công ty và ông Cô Gia Thọ. Theo đó, hợp đồng có thời hạn 3 năm và ông Cô Gia Thọ sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự của doanh nghiệp.

Theo các điều khoản trong hợp đồng, ông Cô Gia Thọ giữ vai trò tư vấn, không có quyền biểu quyết tại HĐQT và không tham gia điều hành công ty theo thỏa thuận này. Ông sẽ đại diện doanh nghiệp tham dự các sự kiện theo đề nghị của HĐQT, đồng thời hỗ trợ củng cố uy tín và quan hệ với cổ đông, đối tác.

Ông Cô Gia Thọ không làm việc toàn thời gian nhưng sẽ sắp xếp tham dự các cuộc họp khi công ty có yêu cầu hợp lý.

Về thù lao, ông được nhận khoản cố định 120 triệu đồng/năm, tương ứng tổng cộng 360 triệu đồng trong 3 năm và được thanh toán trước theo từng năm. Ngoài khoản này, ông không nhận thêm tiền thưởng hay quyền lợi khác, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận bằng văn bản. Công ty cũng hoàn trả các chi phí phát sinh hợp lý nếu đã được phê duyệt trước và có chứng từ hợp lệ.

Hợp đồng quy định ông Cô Gia Thọ phải bảo mật thông tin trong thời gian thực hiện hợp đồng và 2 năm sau khi chấm dứt.

Trong cùng khoảng thời gian, ông không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động kinh doanh cạnh tranh với mảng sản xuất văn phòng phẩm của Thiên Long; sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn; giao dịch với khách hàng của công ty nhằm cạnh tranh hoặc lôi kéo người có liên quan, khách hàng, đối tác và nhân viên của doanh nghiệp.

Các điều khoản không cạnh tranh này không áp dụng đối với hoạt động hiện hữu của CTCP Văn hóa Phương Nam, CTCP Pega Holdings và các khoản đầu tư thụ động.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thiên Long ghi nhận doanh thu 3.632 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 423 tỷ đồng.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 4.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã thực hiện khoảng 83% kế hoạch doanh thu và hơn 96% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.