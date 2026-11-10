Gia đình CEO Nvidia trước sức ép từ bê bối ngoại tình

Yonhap News dẫn nguồn tin rằng chuyến thăm Hàn Quốc của Madison Huang, Giám đốc cấp cao tại Nvidia và là con gái của Tổng giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang, đã bị hủy đột ngột.

Madison Huang dự kiến đến Hàn Quốc vào ngày 9/11 để tham dự sự kiện “Nvidia AI Day Seoul 2026”, diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11 tại trung tâm triển lãm COEX, phía nam thủ đô Seoul. Trong chuyến đi, cô cũng có kế hoạch gặp gỡ các quan chức chính phủ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chuyến đi đã bất ngờ bị hủy do những vấn đề gia đình, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Madison Huang tham dự Hội nghị Robot Thế giới 2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 19/8. Ảnh: Reuters.

Jensen Huang viết gì gửi nhân viên?

Ngày 8/11, trong thư gửi nhân viên Nvidia, CEO Nvidia lần đầu công khai thừa nhận không chung thủy với vợ, đồng thời xin lỗi gia đình và các đồng nghiệp.

“Tôi nợ gia đình và tất cả các bạn một lời xin lỗi. Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận.

Suốt cuộc đời, gia đình luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ. Họ xứng đáng nhận được sự trung thực và lòng chung thủy từ tôi. Nhưng tôi đã khiến họ thất vọng, đồng thời làm tổn thương cuộc sống mà chúng tôi đã cùng nhau vun đắp. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình cũng như những đau khổ mà chúng gây ra, và chấp nhận những lời chỉ trích đi kèm.

Gửi vợ và gia đình: Anh yêu mọi người. Anh hiểu rằng lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì mình đã làm. Anh hy vọng gia đình sẽ có thể hàn gắn và theo thời gian, anh sẽ lấy lại được niềm tin của mọi người.

Gửi các đồng nghiệp tại Nvidia, những người đã sát cánh cùng tôi suốt nhiều thập kỷ, cùng hội đồng quản trị, các đối tác và cổ đông trên toàn thế giới: Các bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn từ tôi. Được lãnh đạo Nvidia là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trách nhiệm của tôi là phục vụ các bạn và xứng đáng với niềm tin mà các bạn dành cho mình. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó. Tôi hoàn toàn cam kết với Nvidia và sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin của các bạn.

Hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập một ủy ban để tiến hành điều tra độc lập. Tôi ủng hộ và sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra. Tôi yêu đất nước và công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ. Tôi tự hào và biết ơn vì được là người Mỹ.

Gia đình tôi không phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của tôi. Chính tôi mới là người phải chịu trách nhiệm. Mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình tôi. Jensen Huang".

Trong khi những thông tin về đời tư của CEO Nvidia thu hút sự chú ý, câu chuyện về gia đình ông cũng đặt ra một khía cạnh đáng chú ý khác: vai trò ngày càng lớn của các thành viên trong gia đình tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Gia đình ông Huang nắm vị trí quan trọng tại Nvidia

Alice Huang, người được cho là tình nhân của ông Jensen Huang. Ảnh: LinkedIn.

Sau hơn ba thập niên xây dựng và điều hành Nvidia, Jensen Huang đã chứng kiến hai người con Madison và Spencer lần lượt gia nhập tập đoàn. Nico Caprez, chồng của Madison, cũng đang giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại đây, theo The Wall Street Journal.

Trong số hai người con, Madison là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha tại các sự kiện công nghệ và hoạt động đối ngoại của Nvidia.

Hiện cô giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và công nghệ cho các nền tảng AI vật lý tại Nvidia. Trước đó, Madison từng làm việc trong bộ phận Omniverse, nền tảng phần mềm mô phỏng và xây dựng thế giới ảo của công ty.

Theo những người am hiểu hoạt động của Nvidia, Madison thường xuyên tháp tùng cha trong các chuyến công tác và là thành viên của một nhóm nhỏ lãnh đạo được gọi không chính thức là “The Band”. Nhóm này thường đi cùng Jensen Huang tại các sự kiện, hỗ trợ ông chuẩn bị và điều phối những bài thuyết trình.

Con đường học vấn và sự nghiệp ban đầu của Madison khá khác biệt so với hình dung thông thường về một lãnh đạo công nghệ.

Gia đình CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: LinkedIn.

Năm 2012, cô tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Mỹ với bằng về nghệ thuật ẩm thực. Một năm sau, Madison chuyển đến Paris để theo học chuyên ngành làm bánh tại Le Cordon Bleu. Trong giai đoạn 2014-2015, cô tiếp tục học về quản lý rượu vang và dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại London.

Trước khi gia nhập Nvidia, Madison có khoảng 4 năm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển kinh doanh tại tập đoàn hàng xa xỉ LVMH ở Paris. Năm 2019, cô tham gia khóa học ngắn hạn về trí tuệ nhân tạo dành cho lãnh đạo tại Trường Quản lý Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Đến năm 2020, Madison gia nhập Nvidia với vai trò thực tập sinh tiếp thị, sau đó từng bước thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao.

Em trai cô, Spencer Huang, hiện phụ trách các sản phẩm phần mềm robot tại Nvidia. Trước khi gia nhập tập đoàn năm 2022, Spencer từng chuyển đến Đài Bắc, điều hành một quán bar cocktail trong nhiều năm rồi trở lại Mỹ theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học New York.

Theo hồ sơ công bố thông tin của Nvidia, tổng thù lao của Spencer trong năm tài chính 2026 là khoảng 1,3 triệu USD, trong khi con số này của Madison vào khoảng 1,2 triệu USD.

Nvidia cho biết mức thù lao của hai người con được xác định dựa trên năng lực và trách nhiệm công việc, không có sự tham gia quyết định của cha họ.

Gia đình Huang còn có thêm một thành viên giữ vị trí quan trọng tại Nvidia là Nico Caprez, chồng của Madison. Từng là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, Caprez gia nhập Nvidia năm 2024 và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch vào tháng 1/2026.

Ông hiện phụ trách quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mới nổi, đồng thời tham gia triển khai chiến lược hỗ trợ tài chính cho khách hàng của Nvidia. Đây là một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng khi các công ty vận hành trung tâm dữ liệu cần nguồn vốn lớn để mở rộng hạ tầng AI và mua chip của hãng.

Bài toán kế nhiệm tại Nvidia

Ở tuổi 63, sau hơn ba thập niên lãnh đạo Nvidia, Jensen Huang vẫn chưa công bố kế hoạch kế nhiệm cụ thể. Theo Forbes, tài sản ròng của ông ước tính đạt 187,3 tỷ USD, trong khi vốn hóa thị trường của Nvidia lên tới 5.250 tỷ USD.

Madison Huang và Spencer Huang tại một sự kiện ở Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 5. Ảnh: Bloomberg News.

Việc một tập đoàn có quy mô như Nvidia chưa xác định rõ người kế nhiệm đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư tại Thung lũng Silicon. Huang vẫn trực tiếp điều hành nhiều hoạt động quan trọng, trong khi các thành viên gia đình ngày càng đảm nhận những vị trí có ảnh hưởng trong công ty.

Đáng chú ý, Madison ngày càng xuất hiện thường xuyên bên cạnh cha tại các sự kiện công khai. Ngày 19/8, hai cha con cùng tham dự Hội nghị Robot Thế giới 2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trước đó, cô cũng góp mặt trong nhiều hoạt động đối ngoại cùng CEO Nvidia. Những lần xuất hiện này làm dấy lên suy đoán Madison có thể trở thành người kế nhiệm cha trong tương lai. Tuy nhiên, Jensen Huang chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào xác nhận khả năng chuyển giao quyền lãnh đạo cho con gái.

Bê bối đời tư mới đây vì thế càng khiến vai trò của Huang và mức độ phụ thuộc của Nvidia vào nhà sáng lập trở thành chủ đề được quan tâm. Trong lúc hội đồng quản trị tiến hành điều tra, những người thân của ông cũng tiếp tục được chú ý vì vị trí của họ trong một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.