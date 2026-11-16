Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung chỉ còn nắm 7,09% vốn PNJ

Gần nhất, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Dung, bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 2,5 triệu cổ phiếu PNJ. Đây là lần thứ tư, bà Giao bị bán giải chấp cổ phiếu kể từ sau biến cố liên quan đến kim cương. Tổng lượng cổ phiếu bị bán qua bốn đợt lên tới 9,55 triệu đơn vị, kéo sở hữu của bà xuống còn 5,09 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,99% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung tại PNJ giảm một nửa so với thời điểm cuối tháng 7.

Trước đó, hai người con gái khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ nhằm tạo nguồn vốn cho bà Dung cho doanh nghiệp vay phục vụ hoạt động tái thiết. Ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, cũng bán 9 triệu cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tại cuộc họp cổ đông bất thường tháng 10, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết việc chủ động bán cổ phiếu nhằm huy động tiền cho PNJ vay vốn. Bà cũng thừa nhận đây không phải lựa chọn mong muốn nếu có phương án tài chính khác phù hợp hơn.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ chịu áp lực lớn sau khi giảm sâu từ vùng đỉnh đầu năm. Cổ phiếu này đóng cửa ở mức 14.950 đồng/cp ngày 13/11, thấp hơn hơn 80% so với đỉnh. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó giảm mạnh, còn khoảng 7.570 tỷ đồng.

Giữa bối cảnh khó khăn, PNJ nhận được thông tin tích cực khi được bổ sung vào rổ MSCI Frontier Markets Index trong kỳ rà soát tháng 11/2026.

Sự thay đổi dự kiến được thực hiện sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11 và có hiệu lực từ 1/12/2026.

Việc góp mặt trong bộ chỉ số của MSCI có thể giúp PNJ tăng khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là những quỹ sử dụng chỉ số này làm tham chiếu hoặc mô phỏng danh mục. Khi cơ cấu chỉ số có hiệu lực, các quỹ bám sát chỉ số có thể phát sinh nhu cầu mua cổ phiếu PNJ để điều chỉnh danh mục.

Tuy nhiên, tác động thực tế không đồng nghĩa với việc toàn bộ dòng vốn ngoại sẽ lập tức đổ vào cổ phiếu. Quy mô mua phụ thuộc vào tỷ trọng của PNJ trong chỉ số, quy mô tài sản của các quỹ và mức độ mô phỏng chỉ số. Vì vậy, việc được thêm vào MSCI trước hết là cơ hội mở rộng tệp nhà đầu tư, chưa phải bảo đảm cho một đợt tăng giá.

Đáng chú ý, việc PNJ được lựa chọn diễn ra sau giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh. Theo dữ liệu, tại ngày 13/11, room ngoại còn lại tại PNJ khoảng 129 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, báo cáo thường niên năm 2025 ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài từng nắm 48,92% vốn PNJ tại ngày 18/3/2026, sát mức giới hạn 49%.

Theo phương pháp xây dựng chỉ số của MSCI, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, vốn hóa và thanh khoản đều là những yếu tố được xem xét. Do đó, room ngoại được mở rộng có thể cải thiện khả năng tiếp cận cổ phiếu, nhưng không thể xem đây là nguyên nhân duy nhất giúp PNJ lọt vào chỉ số.

Diễn biến giao dịch cũng cho thấy tín hiệu tích cực từ MSCI chưa đủ đảo chiều xu hướng. Trong phiên 10/11, PNJ có thời điểm xuống 13.300 đồng/cp rồi hồi phục, với hơn 15,6 triệu đơn vị được giao dịch. Ngày 12/11, cổ phiếu tăng 2,75% lên 14.950 đồng, thanh khoản đạt hơn 9,2 triệu đơn vị. Dù vậy, khối ngoại vẫn bán ròng trong một số phiên, cho thấy lực cầu chưa ổn định.

Áp lực lớn nhất đối với PNJ hiện nay không chỉ là diễn biến giá cổ phiếu mà còn nằm ở kết quả kinh doanh và nghĩa vụ tài chính. Quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lỗ gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 28%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 471 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, PNJ đã thông qua phương án trích lập dự phòng khoảng 7.071 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ thu đổi sản phẩm. Doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2026 sang mức lỗ sau thuế hơn 6.270 tỷ đồng.

Để bổ sung nguồn lực, PNJ lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng. Nếu thực hiện, đợt phát hành này có thể làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.