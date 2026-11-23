Lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương lao động Hạng Nhất cho Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (23/11/1946 - 23/11/2026). Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp nhân đạo.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu, đồng thời ra mắt Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam và Quỹ Nhân đạo Việt Nam.

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn KN Holdings, là một trong những cá nhân được vinh danh vì những đóng góp bền bỉ cho hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội.

Đại diện gia đình, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm cam kết đóng góp 150 tỷ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam, nhằm đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh gặp khó khăn, hoạn nạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao vinh danh “Gương nhân ái tiêu biểu” cho Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm

Phát biểu đại diện các cá nhân, tổ chức được vinh danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn KN Holdings Lê Văn Kiểm chia sẻ: “Gần 50 năm qua, trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn KN Holdings, gia đình chúng tôi luôn tâm niệm phụng sự xã hội là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc”.

Theo Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, sự ra đời của Quỹ Nhân đạo Việt Nam sẽ tạo thêm điểm hội tụ, kết nối những tấm lòng, quy tụ nguồn lực và chuyển hóa tình yêu thương thành hành động thiết thực, bền vững, đến đúng người cần được giúp đỡ.

Từ cam kết của gia đình, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm mong muốn khơi dậy sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam nhân ái.

“Một Việt Nam nhân ái không thể chỉ được xây dựng bằng những tấm lòng lớn, mà cần được vun đắp từ hàng triệu hành động yêu thương mỗi ngày”, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm nhấn mạnh.

Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng hoạt động nhân đạo

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Kiểm – Chủ tịch KN Holdings cam kết ủng hộ 150 tỷ cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam

Cam kết 150 tỷ đồng tiếp nối hành trình thiện nguyện gần 50 năm của gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và Tập đoàn KN Holdings, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Theo thông tin từ KN Holdings, tính đến năm 2026, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, phu nhân là Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung cùng gia đình đã đóng góp gần 3.000 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ cộng đồng trong nước, quốc tế.

Trong đó, gia đình đã đóng góp 500 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19; 180 tỷ đồng hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, gia đình còn tham gia những chương trình khuyến học, chăm sóc sức khỏe, tài trợ phẫu thuật mắt cho hơn 10.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, Lào và Campuchia; đóng góp 5 triệu USD vào Quỹ Y tế toàn cầu của tỷ phú Bill Gates.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu

Với những đóng góp trong lao động, sản xuất và hoạt động xã hội, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào các năm 2008 và 2020. Năm 2019, doanh nhân này cùng phu nhân được Forbes vinh danh trong danh sách 10 nhà từ thiện hào phóng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiếp nối truyền thống gia đình, Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2025, Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tiếp nối truyền thống cống hiến của gia đình.

Với KN Holdings, cam kết đồng hành cùng Quỹ Nhân đạo Việt Nam tiếp tục thể hiện định hướng gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, góp phần huy động nguồn lực chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.