Ngày 23/11/2026, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Anh hùng Lao động (AHLĐ) Lê Văn Kiểm đã thay mặt gia đình công bố cam kết tài trợ 150 tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam. Nguồn lực này hướng tới mục tiêu chung tay chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao vinh danh “Gương nhân ái tiêu biểu” cho Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm.

Cũng tại sự kiện, AHLĐ Lê Văn Kiểm vinh dự được trao tặng danh hiệu “Gương nhân ái tiêu biểu”. Đây là sự ghi nhận trang trọng cho những đóng góp bền bỉ, thiết thực và giàu ý nghĩa của ông cùng gia đình đối với sự nghiệp nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội.

Khoản cam kết đồng hành cùng Quỹ Nhân đạo Việt Nam là dấu mốc tiếp nối hành trình gần 50 năm phụng sự cộng đồng của gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm. Tính đến năm 2026, tổng mức đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội đã đạt gần 3.000 tỷ đồng, bền bỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy của gia đình, AHLĐ Lê Nữ Thùy Dương – Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – luôn đề cao trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình thiện nguyện đa dạng. Các hoạt động được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, môi trường, công tác đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh hùng Lao động Lê Nữ Thuỳ Dương

Chia sẻ về tâm nguyện chung tay vì cộng đồng, AHLĐ Lê Văn Kiểm nhấn mạnh:

“Một Việt Nam nhân ái không thể chỉ được xây dựng bằng những tấm lòng lớn, mà cần được vun đắp từ hàng triệu hành động yêu thương mỗi ngày. Để Việt Nam không chỉ hùng cường về tiềm lực, mà còn giàu lòng nhân ái; không chỉ phát triển về kinh tế, mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị tình người.”

Tinh thần phụng sự ấy cũng là giá trị cốt lõi xuyên suốt chặng đường phát triển của KN Holdings. Với Tập đoàn, phát triển bền vững không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo những giá trị kinh tế, mà còn là hành trình vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, góp phần chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và giàu lòng nhân ái.