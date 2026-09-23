Gia đình 9 người ở nhà hoang, tự trồng rau, tiền ăn chưa đến 10 triệu đồng/tháng

Khoảng 6h sáng, các con của cặp vợ chồng Eric (48 tuổi, người Mỹ) và Azumi (42 tuổi, quê ở Wakayama, Nhật Bản) đã có mặt tại vườn để hái ớt chuông, dưa chuột, cà chua, nhặt trứng gà trong chuồng, giúp bố mẹ chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên trong ngày.

“Bữa sáng của chúng tôi không tốn đến 1 yên”, Azumi tự hào khoe. Hộp cơm mang đến trường của các con cũng chủ yếu là những loại rau vườn nhà. Đây chính là cuộc sống của gia đình cô trong ngôi nhà cổ hơn 50 năm tuổi, cách trung tâm thành phố Kuji (tỉnh Iwate) vài chục phút lái xe, theo TV-Asahi.

Vợ chồng Eric và Azumi sống cùng 7 người con trong một căn nhà cổ ở vùng quê Nhật Bản. Ảnh: TV-Asahi

Cải tạo nhà cổ bỏ hoang thành chốn bình yên

Anh Eric từng làm việc tại căn cứ quân sự Mỹ ở Yokosuka. Sinh ra tại bang Oregon, anh nhận thấy vùng Iwate có nhiều nét giống quê hương mình.

Ấp ủ mong muốn cho các con được lớn lên giữa thiên nhiên, cách đây 3 năm, vợ chồng Eric quyết định rời thành phố. Hai người cải tạo ngôi nhà cổ bị bỏ hoang thành nơi sinh sống. Khoảng đất xung quanh được dùng để trồng rau, nuôi gà và làm không gian cho các con vui chơi.

Azumi phụ trách việc trồng rau, các con phụ giúp thu hoạch. Khu vườn không chỉ có ớt chuông, dưa chuột, cà chua mà còn có dâu tằm, dâu dại để bọn trẻ hái ăn. Ngoài rau củ, gia đình họ vẫn mua những thực phẩm không thể tự sản xuất nhưng thường chỉ đi chợ 2 lần/tháng.

Rau củ được trồng từ vườn nhà. Ảnh: TV-Asahi

Trong lần mua sắm được TV Asahi ghi lại, Azumi ghé 2 cửa hàng mua rong biển kombu và nhiều loại hải sản. Tổng hóa đơn hết 6.335 yên (khoảng hơn 1 triệu đồng). Số thực phẩm này dự kiến được sử dụng trong khoảng 2 tuần.

Azumi cho biết, sau khi chuyển về nông thôn, gia đình có giấy phép săn bắt bằng bẫy. Họ săn hươu, lợn rừng hoặc được người dân địa phương cho.

Nhờ rau, trứng và một phần nguồn thịt tự có, chi phí ăn uống của 9 người chỉ duy trì ở mức khoảng 60.000 yên/tháng (gần 10 triệu đồng). Các khoản phí sinh hoạt khác như điện, nước và chi phí trồng rau khoảng 33.000 yên (5,5 triệu đồng).

Gia đình 9 người chỉ ăn hết khoảng 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: TV-Asahi

Tìm cách tăng thu nhập từ vườn rau

Đổi lại mức chi tiêu thấp, các thành viên đều phải dành nhiều thời gian và công sức cho việc trồng trọt, chăn nuôi và thu hoạch. Bữa sáng không tốn tiền nhưng phải chăm rau, cho gà ăn mỗi ngày.

Sau khi đưa các con đi học, Eric thường tranh thủ giúp hàng xóm chặt những cây to có nguy cơ gãy đổ, xin gỗ mang về làm củi sưởi chuẩn bị cho mùa đông. Trong lúc đó, Azumi gần như không ngơi tay. Cô chăm vườn, dọn dẹp nhà cửa và trông những đứa trẻ chưa đến trường. Vợ chồng Eric luôn dạy các con biết quý trọng đồ ăn, tránh lãng phí.

Bánh pizza tự làm từ nguyên liệu trong vườn tại bữa tiệc mừng con gái út. Ảnh: TV-asahi

Mặc dù vậy, cuộc sống giữa thiên nhiên không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Việc tiết kiệm được chi phí thực phẩm đồng nghĩa gia đình phải dành nhiều thời gian, sức lực hơn cho trồng trọt, chăn nuôi và chế biến.

Joseph, cậu con trai 11 tuổi thừa nhận việc trồng cây đôi khi khiến em thấy phiền. Tuy nhiên từ ngày rời thành phố, em thích chơi ngoài trời hơn trước. Trong khi đó cô con gái lớn Yukiko (14 tuổi) cũng cho rằng cuộc sống hiện tại vừa mệt vừa vất vả. Song những trải nghiệm thú vị và lời động viên từ người dân xung quanh khiến em tiếp tục cố gắng.

Nỗi lo lớn nhất hiện nay vẫn là thu nhập. Eric và Azumi đều không làm việc cho bất kì doanh nghiệp nào. Cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm và các khoản trợ cấp cho trẻ em. Dù tự nuôi trồng giúp tiết kiệm tiền ăn nhưng không thể thay thế những khoản chi học hành, y tế và tương lai của 7 người con.

"Áp lực sẽ tăng lên khi những đứa trẻ lần lượt lớn dần, bước vào các cấp học cao hơn", Azumi nói.

Các con ngày càng lớn khiến gia đình lo lắng vì chi phí giáo dục, y tế. Ảnh: TV-Asahi

Để có thêm nguồn thu, gia đình bắt đầu mang rau tự trồng đến bán tại một cửa hàng địa phương. Những đứa trẻ cũng tham gia giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn khách cách chế biến. “Lượng rau bán ra cao hơn dự tính. Dưa chuột hết hàng nhanh nhất”, Eric kể.

Azumi hy vọng trong tương lai, gia đình mình có thể nghiêm túc phát triển việc trồng trọt, tiến tới đưa rau nhà trồng vào hệ thống phân phối của hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản.