Gia đình 4 người phải đi viện sau bữa trưa có món rau trồng trong vườn nhà

Sáng 4/10, anh V. (trú tại tỉnh Điện Biên) phun thuốc diệt cỏ cho luống rau của gia đình. Do không biết, khoảng 2 tiếng sau, người thân của anh V. ra hái rau để nấu bữa trưa cho cả nhà.

Sau khi dùng bữa xong, các thành viên mới phát hiện ra sự việc. Dù lúc này các bệnh nhân chưa xuất hiện triệu chứng ngộ độc cấp tính rõ rệt nhưng nhận thức được tính chất nguy hiểm của hóa chất bảo vệ thực vật, cả gia đình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khám.

Các bác sĩ tại đây đã lập tức kích hoạt quy trình xử trí ngộ độc cấp bằng các biện pháp thải độc, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, truyền dịch tăng cường thải trừ hóa chất và chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Bệnh nhân nhập viện ngay sau bữa trưa, chưa có biểu hiện ngộ độc. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Hồ Duy Khánh, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, nhờ bệnh nhân chủ động vào viện sớm khi chưa có dấu hiệu ngộ độc, ê-kíp can thiệp xử trí kịp thời ở "thời điểm vàng" ngăn chặn hóa chất ngấm sâu, người bệnh chưa ghi nhận tổn thương cơ quan nội tạng.

Sáng nay, 4 thành viên trong gia đình đều có kết quả xét nghiệm an toàn, sức khỏe phục hồi tốt, tâm lý ổn định, được xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo người trực tiếp phun thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu phải thông báo cho tất cả người thân trong gia đình. Tại khu vực vừa phun thuốc, đánh dấu rõ ràng để tránh việc thu hái, chăn thả gia súc hoặc tiếp xúc vô tình. Mọi người tuyệt đối không thu hoạch hay ăn các loại nông sản chưa đủ thời gian cách ly an toàn ghi trên bao bì sản phẩm (thông thường từ 7 đến 14 ngày tùy loại hóa chất).

Người phun thuốc phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động (khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay, quần áo dài tay); không tự ý pha trộn nhiều loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hoặc sử dụng quá liều lượng so với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu ăn phải thực phẩm nghi nhiễm thuốc diệt cỏ hay bất kỳ hóa chất bảo vệ thực vật nào, người dân không chủ quan chờ đến khi xuất hiện triệu chứng (nôn mửa, đau bụng, hoa mắt, khó thở...) mới đi khám.

"Cần bình tĩnh, di chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu có thể, hãy mang theo vỏ chai hoặc nhãn mác loại thuốc đã sử dụng để các bác sĩ nhanh chóng định danh độc chất và áp dụng phác đồ điều trị chính xác nhất", bác sĩ Khánh nhấn mạnh.