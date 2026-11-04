Gia đình 4-5 người có nên mua KIA Seltos?

Những năm gần đây, các mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV và SUV ngày càng được khách hàng Việt ưa chuộng. Khả năng di chuyển linh hoạt, khoảng sáng gầm tốt cùng không gian ngồi thoải mái giúp dòng xe này trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều gia đình.

Trong đó, KIA Seltos đang là lựa chọn được khách hàng gia đình 4-5 thành viên cân nhắc. Nhưng liệu đây có là lựa chọn tốt?

1. Vì sao gia đình 4-5 thành viên nên mua KIA Seltos?

Giá bán hợp lý

Một trong những lợi thế đáng chú ý của KIA Seltos là giá bán dễ tiếp cận. Theo bảng giá tháng 10/2026, mẫu xe được phân phối với 6 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 549-689 triệu đồng.

Đây là mức giá hợp lý hơn so với phần lớn các mẫu SUV hoặc MPV 7 chỗ trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình trẻ, có nhiều khoản chi tiêu cần cân đối hoặc lựa chọn phương án vay ngân hàng để mua xe.

Cấu hình 5 chỗ rộng rãi

Dù chỉ có 5 chỗ ngồi, KIA Seltos vẫn được đánh giá cao về khả năng tối ưu không gian nội thất trong phân khúc SUV-B.

Xe sở hữu chiều dài cơ sở 2.610 mm, kết hợp cách bố trí khoang cabin hợp lý, mang đến không gian tương đối thoải mái cho cả hai hàng ghế. Với gia đình 4 thành viên gồm bố mẹ và hai con, Seltos có thể đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển thường ngày.

Hàng ghế sau có đủ ba tựa đầu, bệ tỳ tay trung tâm và khoảng để chân tương đối thoáng. Ngay cả những hành khách trưởng thành cao khoảng 1,7-1,8 m cũng có thể ngồi khá thoải mái nếu điều chỉnh vị trí ghế phù hợp.

Bên cạnh đó, khoang hành lý dung tích 433 lít là một điểm cộng đáng chú ý. Không gian này đủ chứa vali, túi xách, xe đẩy trẻ em và nhiều vật dụng cần thiết cho những chuyến về quê hoặc du lịch cuối tuần.

Trang bị tiện nghi hiện đại

Với khách hàng gia đình trẻ, công nghệ và tiện nghi là những yếu tố ngày càng được quan tâm. Đây cũng là điểm mạnh giúp KIA Seltos tạo sức hút trong phân khúc.

Khoang nội thất xe nổi bật với cụm màn hình Panoramic, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, đều có kích thước 10,25 inch trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto giúp người dùng dễ dàng kết nối điện thoại để sử dụng bản đồ, nghe nhạc và giải trí.

Ghế ngồi được bọc da, trong khi các phiên bản cao cấp có ghế lái chỉnh điện và chức năng làm mát hàng ghế trước. Đây là trang bị hữu ích trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.

Ngoài ra, xe còn có nhiều tiện nghi đáng chú ý như phanh tay điện tử, Auto Hold, HUD, lẫy chuyển số thể thao, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C, chìa khóa thông minh và kết nối Kia Connect.

Thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ gọn

KIA Seltos được đánh giá cao về thiết kế với phong cách SUV khỏe khoắn, hiện đại và phù hợp thị hiếu nhiều nhóm khách hàng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

So với các mẫu xe 7 chỗ có kích thước lớn, Seltos có lợi thế về sự gọn gàng, giúp người lái dễ dàng xoay xở trong những tuyến phố đông đúc, ngõ nhỏ hoặc bãi đỗ xe hạn chế diện tích.

Đây là yếu tố đáng quan tâm với các gia đình sinh sống tại thành phố lớn, nơi việc tìm kiếm chỗ đỗ xe và di chuyển trong giờ cao điểm thường không dễ dàng. Khoảng sáng gầm 190 mm cũng giúp xe linh hoạt hơn khi đi qua những đoạn đường gồ ghề hoặc gờ giảm tốc.

Động cơ và trang bị an toàn đáp ứng tốt nhu cầu gia đình

KIA Seltos 2026 có hai tùy chọn động cơ. Bản 1.5L tiêu chuẩn sản sinh công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, phiên bản 1.5 Turbo GT-Line có công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị, động cơ 1.5L có thể đáp ứng các hoạt động thường ngày. Những gia đình thường xuyên đi cao tốc, chở đủ tải hoặc muốn khả năng tăng tốc tốt hơn có thể cân nhắc bản Turbo.

Về an toàn, xe được trang bị ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi. Các phiên bản cao cấp có thêm 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

Riêng bản GT-Line có các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, góp phần tăng sự an tâm cho gia đình khi di chuyển.

2. Những điều gia đình 4-5 người cần cân nhắc

Không phù hợp nếu thường xuyên đi chơi cùng đại gia đình

Với những gia đình có 4-5 thành viên nhưng thường xuyên tổ chức các chuyến đi cùng ông bà, anh chị em hoặc họ hàng, một mẫu xe 5 chỗ như Seltos sẽ khó đáp ứng nhu cầu.

Khi đó, xe 7 chỗ là lựa chọn hợp lý hơn nhờ khả năng chuyên chở nhiều hành khách và chủ động khi có thêm người đi cùng.

Khả năng cách âm và độ êm ái chưa thực sự tối ưu

Một trong những vấn đề thường được người dùng nhắc đến khi đánh giá KIA Seltos là khả năng cách âm. Khi di chuyển ở tốc độ cao trên cao tốc, tiếng lốp và tiếng vọng từ mặt đường vẫn có thể lọt vào cabin tương đối rõ.

Đây không phải nhược điểm riêng của Seltos mà cũng xuất hiện trên nhiều mẫu SUV cỡ B cùng tầm giá. Tuy nhiên, với những gia đình thường xuyên đi xa, đặc biệt có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, yếu tố này vẫn cần được quan tâm.

KẾT LUẬN

Nhìn chung, KIA Seltos là lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình có 4-5 thành viên, đặc biệt nếu nhu cầu sử dụng chủ yếu là đi làm, đưa đón con cái, mua sắm và du lịch ngắn ngày.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên đi du lịch đông người, cần chở thêm ông bà hoặc có nhu cầu sử dụng hàng ghế thứ ba, các mẫu MPV/SUV 7 chỗ sẽ là phương án phù hợp hơn.