Gia đình 3 người phát hiện vật thể bí ẩn to bằng 3 máy bay ngoài cửa sổ, hai mẹ con gặp triệu chứng lạ

Một gia đình tại bang Oregon (Mỹ) cho biết, đã nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện trong sân sau và bên ngoài cửa sổ nhà. Đáng chú ý, sau khi một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào phòng ngủ của cô con gái 12 tuổi, hai mẹ con xuất hiện triệu chứng buồn nôn và đau đầu kéo dài suốt đêm.

Theo hồ sơ của Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia Mỹ (NUFORC), sự việc xảy ra ngày 25/8 tại thành phố Wilsonville, bang Oregon.

Khoảng 20h cùng ngày, người phụ nữ được xác định là nhân chứng S đang thư giãn trong sân sau thì bất ngờ phát hiện một vật thể hình chữ nhật lao nhanh từ trên trời xuống mà không phát ra âm thanh. Trong quá trình di chuyển, vật thể liên tục biến đổi hình dạng. Chồng và con gái của S cũng chứng kiến hiện tượng này.

S mô tả vật thể giống như một con chim bị va trúng giữa không trung rồi lao thẳng xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, nó chuyển từ hình chữ nhật thành một khối cầu lớn, sau đó thu nhỏ thành khối cầu nhỏ hơn. Tiếp theo, một vật thể giống khói nhưng không phải khói xuất hiện.

Video do nhân chứng ghi lại, được đính kèm trong báo cáo vụ việc. Ảnh: ET Today.↵

Gia đình cho rằng hiện tượng đã kết thúc. Tuy nhiên, đến khoảng 21h14, cô con gái 12 tuổi bất ngờ chạy ra khỏi phòng ngủ, hốt hoảng gọi bố mẹ vào kiểm tra.

Khi vào phòng con gái, S và chồng nhìn thấy một vật thể bay kích thước lớn đang lơ lửng bên ngoài cửa sổ, chiếu ánh sáng mạnh trực tiếp vào bên trong căn phòng.

Dù hoảng sợ, cô bé vẫn kịp chụp ảnh vật thể để làm bằng chứng. Theo lời kể của gia đình, vật thể có chiều rộng tương đương 3 máy bay chở khách đặt cạnh nhau, mang màu bạc, bề mặt méo mó và trong mờ. Nó có hai nguồn sáng lớn, không có đường viền rõ ràng và hoàn toàn không phát ra tiếng động trước khi biến mất.

Sau sự việc, S xuất hiện triệu chứng buồn nôn, mất thăng bằng, trong khi con gái bị đau đầu từng cơn suốt đêm. Hai mẹ con cho biết trước đó sức khỏe hoàn toàn bình thường và các triệu chứng dần thuyên giảm vào ngày hôm sau.

Điều tra viên Keith Bickford của NUFORC đã liên hệ với một số nông dân địa phương để xác minh khả năng vật thể là thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, những chiếc drone được sử dụng trong khu vực có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với mô tả của các nhân chứng.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clackamas và Sở Cảnh sát Wilsonville cũng xác nhận không nhận được báo cáo về sự việc tương tự trong tối hôm đó. Nền tảng theo dõi chuyến bay FlightRadar24 không ghi nhận chuyến bay nào có liên quan.

Sau khi xem xét và loại trừ những khả năng có thể giải thích hợp lý, điều tra viên Bickford chính thức phân loại vụ việc là một trường hợp quan sát hiện tượng bất thường.

Tuy nhiên, việc được NUFORC xếp vào nhóm hiện tượng bất thường không đồng nghĩa vật thể đã được xác nhận có nguồn gốc ngoài Trái Đất.