Giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được áp dụng theo giờ cao điểm, thấp điểm khi điều kiện cho phép

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có hiệu lực từ ngày 1/6/2027. Một trong những điểm mới đáng chú ý là luật bổ sung quy định về lộ trình tính giá điện theo giờ đối với hộ gia đình.

Luật khẳng định giá điện được hình thành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với cấp độ phát triển thị trường điện cạnh tranh. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, "giá điện phải phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, vận hành theo cơ chế thị trường".

Giá điện theo giờ cho hộ gia đình không áp dụng ngay. Theo điểm c khoản 3 Điều 50 được sửa đổi, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định "lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gồm giá bán lẻ điện có nhiều thành phần mà trong đó có tối thiểu 02 thành phần" và "lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép".

Từ ngày 1-11, giá bán lẻ điện bình quân rút xuống còn 5 bậc, cao nhất là 3.844 đồng/kWh. Năm bậc tiêu thụ theo quyết định mới lần lượt là: dưới 100 kWh; từ 101 – 200 kWh; từ 201 – 400 kWh; từ 401 – 700 kWh và trên 700 kWh. Với biểu giá điện mới, các khách hàng sinh hoạt có mức tiêu thụ điện đến 900kWh/tháng đều sẽ giảm tiền điện, trong đó mức giảm cao nhất là 77.900đ/tháng.

Bên cạnh nội dung trên, Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung cũng quy định, việc bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh được xóa bỏ từng bước, theo lộ trình do Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ Công Thương sẽ đánh giá một cách kỹ lưỡng cho từng nhóm đối tượng, cho từng vùng miền.

Căn cứ cấp độ thị trường điện và lộ trình nêu trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành khung giá bán buôn, giá bán buôn và biểu giá bán lẻ điện; đồng thời phê duyệt khung giá phát điện cho từng loại hình nguồn điện. Kinh phí lập, thẩm định khung giá được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Đặc biệt, theo quy định mới, từ 1-6-2027, các khoản chi phí chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân phải được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán.

Giá bán lẻ điện được điều chỉnh theo biến động thực tế của các yếu tố đầu vào, bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ. Trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý.

Với doanh nghiệp mua điện trực tiếp, luật làm rõ các khoản phải trả tùy hình thức giao dịch, gồm tiền điện năng, chi phí dịch vụ hệ thống điện, khoản thanh toán chênh lệch và các chi phí liên quan.