Giá điện sinh hoạt giảm còn 5 bậc

Nhân viên Điện lực Đồng Nai tuyên truyền tiết kiệm điện trong sinh hoạt. Ảnh minh họa

Theo biểu giá bán điện mới, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với điện sinh hoạt, biểu giá được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh khoảng sản lượng tiêu thụ giữa các bậc.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100kWh điện đầu tiên, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ kWh thứ 101 đến 200, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ kWh thứ 201 đến 400, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ kWh thứ 401 đến 700, giá 3.456 đồng/kWh. Bậc 5 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 701 trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Như vậy, biểu giá mới có 2 bậc đầu áp dụng cho mỗi 100kWh, bậc 3 áp dụng cho 200kWh, bậc 4 áp dụng cho 300kWh và bậc 5 áp dụng đối với sản lượng vượt 700kWh.

Biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc. Ảnh: PCĐN cung cấp

Trước đó, ngày 30-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1-11-2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Ngày 31-10, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1-11-2026.