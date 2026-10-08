Giá điện sinh hoạt chưa tính theo khung giờ cao điểm- thấp điểm

Ông Bùi Quốc Hùng trả lời báo chí tại cuộc họp ngày 7-10 của Bộ Công Thương

Ông Bùi Quốc Hùng- Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, quy định mới về giá điện các khung giờ hiện chỉ áp dụng cho khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh lớn, chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình. Do đó, người tiêu dùng chưa cần lo ngại việc giá điện sinh hoạt sẽ áp dụng khung giờ cao điểm, từ 17h30-23h30.

“Giá điện sinh hoạt hiện vẫn thực hiện theo biểu giá bậc thang quy định tại Quyết định 14 của Thủ tướng Chính phủ, nên không làm tăng hóa đơn tiền điện sinh hoạt của người dân trong những khung giờ này”- ông Bùi Quốc Hùng nhấn mạnh.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, El Nino kéo dài, dự báo mực nước tại nhiều hệ thống sông khu vực miền Trung và miền Bắc có thể giảm đến 40% so với trung bình nhiều năm, làm ảnh hưởng đến nguồn cung điện cho miền Bắc năm 2027 và các năm tiếp theo, ông Bùi Quốc Hùng cho biết, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) và các đơn vị vận hành 6 giải pháp căn cơ.

Theo đó, các đơn vị cần theo dõi sát sao diễn biến thủy văn, xây dựng linh hoạt các kịch bản vận hành hệ thống điện; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các tuyến truyền tải và tổ máy phát điện, không để xảy ra sự cố trong mùa khô. Đặc biệt, điều tiết linh hoạt các hồ chứa thủy điện đa mục tiêu, tích nước sớm dự phòng cho mùa khô, cũng như đảm bảo đủ nguồn cung nhiên liệu than, khí, dầu cho sản xuất điện.

Bộ Công Thương cũng đôn đốc tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện (DSM).

Đại diện Bộ Công Thương cũng nêu một số nguyên nhân khiến Quy hoạch điện VIII bị chậm tiến độ và giải pháp khắc phục.